Η Ίος ενισχύει διαρκώς τη διεθνή προβολή της, με τη γερμανόφωνη ψυχαγωγική και ενημερωτική ιστοσελίδα oe24.at, να φιλοξενεί εκτενές αφιέρωμα για το μαγευτικό νησί του Ομήρου.

Το δημοσίευμα στο δημοφιλές αυστριακό μέσο oe24 αναδεικνύει την Ίο ως μια αυθεντική και ποιοτική επιλογή διακοπών που είναι η ιδανική εναλλακτική απέναντι στους πολυσύχναστους και υπερκορεσμένους κοσμοπολίτικους προορισμούς της Μεσογείου.

Ο δημοφιλής ιστότοπος που διαθέτει εκατομμύρια αναγνώστες σε Αυστρία, Γερμανία και Ελβετία παρουσιάζει την Ίο ως ένα νησί των Κυκλάδων με γοητευτική αύρα και με υπηρεσίες που έχουν πολύ καλή σχέση τιμής και ποιότητας.

Παράλληλα, κάνει λόγο για το «ανερχόμενο αστέρι» των Κυκλάδων που συνδυάζει ιδανικά την ηρεμία, την αυθεντική ελληνική εμπειρία και τη ζωντανή καλοκαιρινή ενέργεια. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «πίσω από την πρώτη εικόνα ενός λιτού κυκλαδίτικου τοπίου, ο επισκέπτης ανακαλύπτει ονειρικούς κολπίσκους, λεπτή χρυσή άμμο και το αληθινό ελληνικό συναίσθημα». Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι η Ίος καταφέρνει να προσφέρει ταξιδιωτική εμπειρία υψηλής ποιότητας χωρίς τις πιέσεις του υπερτουρισμού, αποτελώντας μία εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν την πραγματική ουσία των Κυκλάδων.

Η ιστοσελίδα στέκεται εκτενώς στη μοναδική διττή ταυτότητα της Ίου, επισημαίνοντας ότι «το νησί έχει δύο πρόσωπα που συνυπάρχουν αρμονικά». Την ημέρα, η Ίος προσφέρει έναν εξαιρετικό πολιτιστικό «πλούτο», ήρεμες παραλίες, κρυστάλλινα νερά και χαλαρούς ρυθμούς, ενώ τη νύχτα μεταμορφώνεται σε έναν ζωντανό καλοκαιρινό προορισμό γεμάτο ενέργεια, μουσική και διασκέδαση, χωρίς όμως την ασφυκτική πίεση που συναντά κανείς σε άλλους υπερπροβεβλημένους προορισμούς. Το δημοσίευμα αναφέρεται επίσης στη Χώρα της Ίου, την οποία χαρακτηρίζει ιδιαίτερα όμορφη και ιστορικά σημαντική, υπενθυμίζοντας τη σύνδεση του νησιού με τον Όμηρο και την παράδοση που θέλει τον μεγάλο ποιητή να πέρασε εκεί τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.

Η διεθνής προβολή εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών ενίσχυσης εξωστρέφειας του Δήμου Ιητών. «Η Ίος δεν είναι ένας τυποποιημένος, μονόπλευρος προορισμός. Είναι ένα νησί με πολυδιάστατο χαρακτήρα, όπου οι αντιθέσεις συνυπάρχουν αρμονικά: Η ηρεμία με τη ζωντάνια, η αυθεντικότητα με την κοσμοπολίτικη εμπειρία και η παράδοση με τη σύγχρονη τουριστική εμπειρία. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε διεθνώς αυτή τη μοναδική ταυτότητα, προσελκύοντας επισκέπτες που αναζητούν ποιότητα, αυθεντικότητα και ουσιαστική σύνδεση με τον τόπο», δήλωσε ο δήμαρχος Ιητών Γκίκας Γκίκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

