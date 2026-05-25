Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Ταξιδεύουμε σε Γιάννενα, Κοζάνη και Καρδίτσα - Δείτε το trailer

Η νέα εβδομάδα ξεκινά στα Γιάννενα, την Κοζάνη και την Καρδίτσα και σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παρουσιάζει ενδιαφέροντα ρεπορτάζ από τις πόλεις και την ευρύτερη περιοχή. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

8 Μαρτίου, ώρα 5:30 το πρωί - ένας σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ ταρακουνά τη Θεσπρωτία και σκορπά φόβο σε ολόκληρη την Ήπειρο. Το χωριό Ψήνα Ιωαννίνων δέχεται το μεγαλύτερο χτύπημα και οι εικόνες θυμίζουν σκηνές από κινηματογραφική ταινία καταστροφής - μόνο που εδώ τίποτα δεν είναι σκηνοθετημένο. Δυόμισι μήνες μετά, οι κάτοικοι αγωνιούν και περιμένουν…

Στο Φανάρι Καρδίτσας, ο ιστορικός ξυλόφουρνος του χωριού συνεχίζει να καπνίζει καθημερινά από το 1845. Για τους κατοίκους δεν είναι απλώς ένας φούρνος - είναι σημείο αναφοράς, τόπος συνάντησης και κομμάτι της συλλογικής μνήμης. Εκεί ακούγονται γέλια, συζητήσεις και ιστορίες που περνούν από γενιά σε γενιά και κρατούν ζωντανή την παράδοση του χωριού.

Στην Κοζάνη, η καθημερινότητα για τους κτηνοτρόφους έχει μετατραπεί σε αγώνα επιβίωσης. Η ευλογιά των αιγοπροβάτων έχει οδηγήσει σε αυστηρή καραντίνα, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να αδυνατούν να μετακινήσουν ή να διαθέσουν τα ζώα τους. Το εισόδημά τους έχει σχεδόν μηδενιστεί, ενώ τα έξοδα συνεχίζουν να τρέχουν. Οι ίδιοι βρίσκονται σε απόγνωση και αγωνιούν για το αύριο.

