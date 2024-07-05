Μακριά από τη σπίτι της στην Τενερίφη, η Κάτι Παντίλα είναι μια από τους όλο και περισσότερους τουρίστες που επιλέγουν πια τις σκανδιναβικές χώρες για τις καλοκαιρινές διακοπές τους προκειμένου να αποφύγουν τους καύσωνες.

«Γιατί να φύγεις από τα Κανάρια αυτό το καλοκαίρι; Για να γλιτώσεις από τη ζέστη» λέει χαρακτηριστικά η Παντίλα, αν και για εκατομμύρια τουρίστες η Τενερίφη και τα Κανάρια θεωρούνται εξεωτικός παράδεισος.

Η πενηντάρα δημόσιος υπάλληλος φέτος αποφάσισε να κάνει διακοπές στη Νορβηγία - μία από τις χώρες στη βόρεια Ευρώπη που προωθούν τώρα την τάση του "coolcation" (από το cool, δροσιά στα αγγλικά, και το vacation, διακοπές) για να προσελκύσουν επισκέπτες στο εύκρατο κλίμα τους.

Μάλιστα, για ορισμένους ανθρώπους τελείωσαν δια παντός οι διακοπές στις κατάμεστες παραλίες της Μεσογείου. Πολλοί στο εξής θα προτιμήσουν μια βουτιά σε λίμνη ή σε φιόρδ, να γεμίσουν τους πνεύμονές τους με τον καθαρό αέρα του βουνού σε ένα σχετικά απομονωμένο τόπο.

Για παράδειγμα, η Βρετανίδα τουρίστρια Παμ αποβιβάστηκε από κρουαζιερόπλοιο στο επιβλητικό φιόρδ Γκεϊράνγκερ της Νορβηγίας, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των τόπων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Περίμενε περισσότερο κρύο ωστόσο ήταν μια χαρά με τα σανδάλα και το μακό μπουζάκι της.

«Είναι υπέροχα. Δεν είναι τόσο ζεστά ώστε να μη μπορείς να περπατήσεις. Δεν με ενδιαφέρει τώρα να κάτσω σε μια ξαπλώστρα, να διαβάζω το βιβλίο μου, να σηκώνομαι για φαγητό και να επιστρέφω στην ξαπλώστρα. Προτιμώ να επισκέπτομαι μέρη, να μαθαίνω την ιστορία τους και να θαυμάζω την ομορφιά τους» είπε χαρακτηριστικά.

Ανεβαίνουν συνεχώς οι κρατήσεις για "coolcation" στον Βορά

Το 2023 οι διανυκτερεύσεις ξένων τουριστών στη Νορβηγία αυξήθηκαν κατά 22% και στη Σουηδία κατά 11%, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, έχοντας κυρίως επηρεαστεί από την άρση των περιορισμών για την πανδημία το 2022 και από την υποτίμηση των σκανδιναβικών νομισμάτων.

Στη Γερμανία έρευνα που διενήργησε ο τουριστικός οργανισμός Visit Sweden διαπίστωσε ότι δύο στους πέντε σκοπεύουν να αλλάξουν τις ταξιδιωτικές τους συνήθειες εξαιτίας της ακραίας ζέστης στη νότια Ευρώπη επιλέγοντας είτε άλλη εποχή για διακοπές είτε προορισμούς με πιο ψυχρά κλίματα.

«Οι διακοπές σε πιο ψυχρά κλίματα δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον καιρό. Έχουν να κάνουν με ταξίδια σε μέρη που είναι λίγο ψυχρότερα, αλλά αφορούν μέρη που είναι και λιγότερο συνωστισμένα», λέει η επικεφαλής του Visit Sweden Σούζαν Άντερσον.

Ενδεικτικά, η πρωτεύουσα της Λαπωνίας στη βόρεια Φινλανδία, το Ροβανιέμι, κατέγραψε αύξηση 29% στις διανυκτερεύσεις τον περασμένο χρόνο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Εδώ μπορείς να αισθανθείς αυτού του τύπου τις θερινές διακοπές, την τάση που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια αλλά αυξάνεται με τα θερμά καλοκαίρια στη νότια και κεντρική Ευρώπη», λέει η Σάνα Καρκάινεν, η οποία ασχολείται με τον τουρισμό στο Ροβανιέμι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

