To Αλωνάκι είναι μία μαγευτική παραλία στην Πρέβεζα, με κρυστάλλινα πεντκάθαρα νερά και καταπράσινο φυσικό περιβάλλον.

Πρόκειται για ένα φυσικό ορμητήριο κοντά στην κοινότητα της Βαλανιδορράχης - στο μέσον της απόστασης μεταξύ Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας - με κύριο χαρακτηριστικό της παραλίας, εκτός από το δάσος που την περιβάλλει, ο βράχος που δεσπόζει στη μέση της θάλασσας.

Η παραλία χρησιμοποιήθηκε ως αποβατικό σημείο των Συμμαχικών στρατευμάτων κατά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα μπορεί ακόμα να δει κανείς τις στρώσεις σκυροδέματος στην παραλία που μαρτυρούν την καίρια γεωπολιτική θέση της παραλίας στο Ιόνιο πέλαγος.

To Αλωνάκι αποτελεί προστατευόμενο μέρος όπου απαγορεύεται κάθε ανθρώπινη παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένης της κατασκήνωσης.

Χαρακτηρίζεται επίσης για την εξαιρετική καθαρότητα του νερού και για την πυκνότητα της βλάστησης, κυρίως δέντρα και θάμνοι.

