Ημαθία: Από το κώμα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρά Στίβου

Ο Γιάννης Αβραμίδης, σε ηλικία μόλις 17 ετών, κατά τη διάρκεια προπόνησης στο άλμα επί κοντώ, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Έκτοτε ξεκίνησε ένας καθημερινός αγώνας: πολλαπλά χειρουργεία στο κεφάλι, ένας χρόνος αποκατάστασης στη Γερμανία και αδιάκοπη προσπάθεια. Μπορεί το ατύχημα να επηρέασε την κίνηση και το κέντρο λόγου του Γιάννη, όμως το χαμόγελο και η δύναμή του… τα λένε όλα!

