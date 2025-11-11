Λογαριασμός
Ημαθία: Από το κώμα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρά Στίβου

Ο αθλητής από την Ημαθία υπέστη ένα σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Επηρεάστηκαν η κίνηση και το κέντρο λόγου του, όχι, όμως, το χαμόγελό του

Γιάννης Αβραμίδης

Ο Γιάννης Αβραμίδης, σε ηλικία μόλις 17 ετών, κατά τη διάρκεια προπόνησης στο άλμα επί κοντώ, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Έκτοτε ξεκίνησε ένας καθημερινός αγώνας: πολλαπλά χειρουργεία στο κεφάλι, ένας χρόνος αποκατάστασης στη Γερμανία και αδιάκοπη προσπάθεια. Μπορεί το ατύχημα να επηρέασε την κίνηση και το κέντρο λόγου του Γιάννη, όμως το χαμόγελο και η δύναμή του… τα λένε όλα!

