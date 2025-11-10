Μητέρα Καμπανού: Οποια κι αν είναι η ποινή, ο Αλκης δεν θα επιστρέψει

Ο Άλκης Καμπανός δολοφονήθηκε το βράδυ της 1ης Φεβρουαρίου 2022 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια βίαιης επίθεσης εις βάρος αυτού και της παρέας του, από οργανωμένη ομάδα οπαδών αντίπαλης ομάδας.

Οι γονείς του αδικοχαμένου νέου μιλούν στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ για το περιστατικό, για τους κατηγορούμενους αλλά και για το τι συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ.

Πηγή: skai.gr

