Βέροια: Παίζοντας μπουζούκι στο χειρουργικό κρεβάτι, σε επέμβαση στον εγκέφαλο

Το 2021, ο Δημήτρης Κύρτσος, μουσικός από τη Βέροια, υπεβλήθη σε επέμβαση στον εγκέφαλο. Ήταν το δεύτερο χειρουργείο, σε σύνολο τριών, μετά τη διάγνωσή του με όγκο στο κεφάλι το 2018.

Έχοντας δει σχετικές επεμβάσεις στο εξωτερικό αποφάσισε να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία: να τον ξυπνήσει ο γιατρός του κατά τη διάρκεια της επέμβασης και να παίξει μπουζούκι, το αγαπημένο του μουσικό όργανο. Βλέποντας οι γιατροί ότι έπαιζε γνώριμα μουσικά κομμάτια με απόλυτη ακρίβεια, λάμβαναν την απόδειξη πως όλα πήγαιναν καλά.

Το βίντεο, που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, έγινε viral και στόχος του Δημήτρη, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ ήταν να στείλει ένα μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας.

