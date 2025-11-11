O καθηγητής πληροφορικής του Λάππειου 1ου Γυμνασίου Νάουσας, γνωρίζοντας πως οι μαθητές αφιερώνουν μεγάλο μέρος της ημέρας τους μπροστά από μια οθόνη κινητού, αποφάσισε να κάνει κάτι για αυτό.

Καθιέρωσε τις δύο ημέρες χωρίς κινητό: Τα παιδιά αφήνουν τα κινητά τους στον καθηγητή την Τρίτη και τα παίρνουν πίσω την Πέμπτη. Ως κίνητρο, ο Γιώργος Μπιλιούρης διοργανώνει εξωσχολικές δραστηριότητες που είναι προς όφελος των παιδιών, όπως πεζοπορία και διανυκτέρευση σε σκηνές, μέσα στη φύση. Η δράση όμως που λατρεύουν ιδιαιτέρως οι μαθητές είναι… το sleepover στον χώρο του σχολείου.

Πηγή: skai.gr

