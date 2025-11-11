Λογαριασμός
Ο καθηγητής από τη Νάουσα που «ξεκόλλησε» τα παιδιά από την οθόνη του κινητού

Καθιέρωσε δύο μέρες χωρίς κινητό, από την Τρίτη ως την Πέμπτη, και οι μαθητές του έχουν λατρέψει το μέτρο. Δείτε το απόσπασμα της εκπομπής και θα καταλάβετε

Σχολείο χωρίς κινητά στη Νάουσα

O καθηγητής πληροφορικής του Λάππειου 1ου Γυμνασίου Νάουσας, γνωρίζοντας πως οι μαθητές αφιερώνουν μεγάλο μέρος της ημέρας τους μπροστά από μια οθόνη κινητού, αποφάσισε να κάνει κάτι για αυτό.

Σχολείο χωρίς κινητό

Καθιέρωσε τις δύο ημέρες χωρίς κινητό: Τα παιδιά αφήνουν τα κινητά τους στον καθηγητή την Τρίτη και τα παίρνουν πίσω την Πέμπτη. Ως κίνητρο, ο Γιώργος Μπιλιούρης διοργανώνει εξωσχολικές δραστηριότητες που είναι προς όφελος των παιδιών, όπως πεζοπορία και διανυκτέρευση σε σκηνές, μέσα στη φύση. Η δράση όμως που λατρεύουν ιδιαιτέρως οι μαθητές είναι… το sleepover στον χώρο του σχολείου.

Σχολείο χωρίς κινητά στη Νάουσα

