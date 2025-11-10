Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στις 14.40, ταξιδεύει στη Βέροια. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο Άλκης Καμπανός δολοφονήθηκε το βράδυ της 1ης Φεβρουαρίου 2022 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια βίαιης επίθεσης εις βάρος αυτού και της παρέας του, από οργανωμένη ομάδα οπαδών αντίπαλης ομάδας. Οι γονείς του αδικοχαμένου νέου μιλούν στην εκπομπή για το περιστατικό, για τους κατηγορούμενους αλλά και για το τι συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ.

Το 2021, ο Δημήτρης Κύρτσος, μουσικός από τη Βέροια, υπεβλήθη σε επέμβαση στον εγκέφαλο. Ήταν το δεύτερο χειρουργείο, σε σύνολο τριών, μετά τη διάγνωσή του με όγκο στο κεφάλι το 2018. Έχοντας δει σχετικές επεμβάσεις στο εξωτερικό αποφάσισε να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία: να τον ξυπνήσει ο γιατρός του κατά τη διάρκεια της επέμβασης και να παίξει μπουζούκι, το αγαπημένο του μουσικό όργανο. Βλέποντας οι γιατροί ότι έπαιζε γνώριμα μουσικά κομμάτια με απόλυτη ακρίβεια, λάμβαναν την απόδειξη πως όλα πήγαιναν καλά. Το βίντεο, που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, έγινε viral και στόχος του Δημήτρη ήταν να στείλει ένα μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας.

Από τις εκατοντάδες οικογένειες που ασχολούνταν με την παραδοσιακή καλλιέργεια του καπνού στα ορεινά Πιέρια, σήμερα έχουν μείνει συνολικά μόνο οκτώ που συνεχίζουν την παράδοση από το φύτεμα, το σκάλισμα, το μάζεμα, το αρμάθιασμα μέχρι και την αποξήρανση του άλλοτε «εθνικού» προϊόντος που στήριξε την ελληνική οικονομία και τους χιλιάδες παραγωγούς του.

Δείτε το trailer:

