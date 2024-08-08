Μόλις τρία 24ωρα έχουν περάσει από το ασύλληπτο παγκόσμιο ρεκόρ και το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, ο Μόντο Ντουπλάντις και ακόμη όλοι οι φίλοι του αθλητισμού μιλούν για το κατόρθωμα του σπουδαίου Σουηδού.

O 24χρονος ρέκορντμαν του άλματος επί κοντώ, έχει από μικρός στο... αίμα του την αγάπη για το συγκεκριμένο άθλημα, καθώς ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα από ηλικία τριών ετών, ενώ στα χρόνια της ωρίμανσης έμαθε τα μυστικά από τον επίσης εκπληκτικό, Ρενό Λαβιλενί.

Ωστόσο, ο Ντουπλάντις, θέλησε να δείξει το πόσο πολύ αγαπά το άλμα επί κοντώ δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ένα βίντεο στο οποίο απαθανατίζεται σε ηλικία πέντε ετών να προπονείται

