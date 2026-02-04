Σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει στην Αργολίδα. Γνωρίζουμε έναν ψαρά που σέβεται την ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, έναν ράφτη που εμπνέεται από την ελληνική παράδοση και έναν αθλητή που διαπρέπει διεθνώς. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε το trailer:

Τον περασμένο Νοέμβριο, στα ανοιχτά της Ερμιόνης, κοντά στο νησί Δοκός, ο επαγγελματίας ψαράς Παύλος Παυλίδης ήρθε αντιμέτωπος με έναν προστατευόμενο καρχαρία μάκο. Το ζώο, μήκους περίπου δυόμισι μέτρων, τσίμπησε το δόλωμα και αντιστάθηκε έντονα, χτυπώντας τη βάρκα. Παρά τη δυσκολία, ο ψαράς κατάφερε μετά από περισσότερο από μία ώρα να τον απελευθερώσει, αφαιρώντας αγκίστρια και πετονιές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού και ισορροπίας στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Σ’ ένα εργαστήριο στο Άργος, η ελληνική παραδοσιακή φορεσιά γράφει σύγχρονη ιστορία. Ο ελληνοράπτης Αριστείδης Τζονευράκης με την επιμονή του και την αγάπη για την αισθητική της ελληνικής παράδοσης, κατάφερε να εμπνεύσει με τα σχέδιά του έναν διάσημο οίκο μόδας και να ανεβάσει στην πασαρέλα δημιουργίες με ελληνικές αναφορές.

Κατακτά παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς τίτλους εδώ και τέσσερις δεκαετίες, και έχει βάλει το Ναύπλιο στον παγκόσμιο χάρτη του bodybuilding. Είναι ο Τάσος Κολιγκιώνης, θρύλος της Σωματικής Διάπλασης σε παγκόσμιο επίπεδο και κατάφερε τα τελευταία χρόνια το bodybuilding να αναγνωριστεί ως επίσημο άθλημα.

