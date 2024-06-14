Κρυμμένες από τον υπερτουρισμό και την αναπόφευκτη αλλοίωση της φυσικής του ομορφιάς, υπάρχουν κάποιες παραλίες που μπορούν να τις απολαύσουν μόνο αυτοί που αποφασίζουν να τις ψάξουν και να φτάσουν ως εκεί μόνο με πλωτό μέσο.

Από το Μεξικό μέχρι και το δικό μας, διάσημο ναυάγιο της Ζακύνθου, το περιοδικό Ceo προτείνει 5 τέτοιες μαγευτικές, «κρυμμένες» παραλίες που μόλις τις αντικρύζεις σου κόβουν τηνα νάσσα.

Hidden Beach (Κρυφή παραλία)– Puerto Vallarta, Μεξικό

Για μια κρυφή παραλία που μοιάζει έξω από αυτόν τον πλανήτη, δεν υπάρχει καλύτερη από την Hidden Beach – κυριολεκτικά. Η απομονωμένη αυτή παραλία, απόλυτα Instagram – ική - βρίσκεται στα νησιά Marieta στα ανοιχτά της δυτικής ακτής του Μεξικού, κοντά στο θέρετρο Puerto Vallarta. Από ψηλά την εντοπίζει κανείς χάρη στο κυκλικό σχήμα των βράχων γύρω της και είναι προσβάσιμη μόνο μέσω μιας σήραγγας νερού.

Furore – Ακτή Amalfi, Ιταλία

Λίγο πιο μακριά από τα ειδυλλιακά, διάσημα θέρετρα της ακτής Αμάλφι, βρίσκεται η μικρή πόλη Furore η οποία μπορεί να υπερηφανεύεται για μια από τις πιο εντυπωσιακές κρυφές παραλίες στον κόσμο.

Ένα τεράστιο φιόρδ με μια εντυπωσιακή γέφυρα να περνάει από πάνω του, καταλήγει σε μια μικροσκοπική παραλία γεμάτη με πολύχρωμα σκάφη, ντόπιους και μόνο αυτούς που γνωρίζουν.

Ακόμη και το να φτάσετε στην παραλία είναι μια περιπέτεια, καθώς θα πρέπει να κατεβείτε (και μετά να ανεβείτε) πολλά απότομα σκαλιά, μέχρι να φτάσετε στα κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά από κάτω -αλλά χαλάλι τους!

Whitehaven Beach (Παραδεισένια παραλία με λευκή άμμο) – Νησιά Whitsunday, Αυστραλία

Αυτό που λέει το όνομά της, αυτό είναι. Ανοικτά της βόρειας ακτής του Κουίνσλαντ στα Νησιά Whitsunday, βρίσκεται μια διάσημη αστραφτερή παραλία με λευκή άμμο, μήκους 6,5 χιλιομέτρων που πλαισιώνεται από καταπράσινα δάση και γαλαζοπράσινα νερά.

Τι κάνει αυτή την παραλία κρυμμένη;Τα αυστηρά όρια επισκέψεων που επιβάλλονται από την Αρχή του Θαλάσσιου Πάρκου του μεγάλου Κοραλλιογενούς Ύφαλου (Great Barrier Reef), Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός ατόμων μπορεί να επισκεφτεί την παραλία καθημερινά, οπότε μπορείς να την χαρακτηρίσεις και σχεδόν απάτητη.

«Ναυάγιο» - Ζάκυνθος, Ελλάδα

«Ξεχάστε τη Μύκονο. Εάν έχετε σκάφος, τότε ξεκινήστε για την εντυπωσιακή παραλία Ναυάγιο στην Ζάκυνθο. Δεδομένου ότι αυτή η μικρή παραλία είναι προσβάσιμη μόνο με βάρκα, αποτελεί μια από τις καλύτερες κρυφές παραλίες στο κόσμο, που πλαισιώνεται από απόκρημνους γκρεμούς και κρυστάλλινα γαλάζια νερά» γράφει το περιοδικό.

Νησί Phu Quoc - Βιετνάμ

Όσοι θεωρούν το Πουκέτ και το Κο Σαμούι υπερβολικά τουριστικά, μπορούν να μεταβούν στο νησί Phu Quoc. Βρίσκεται ακριβώς έξω από τη νότια ακτή του Βιετνάμ και είναι ένας απομονωμένος, εξωτικός παράδεισος με λευκές παραλίες, φοίνικες και μικρά αλλά πολυτελή θέρετρα. Δεν υπάρχει μεγάλη εμπορική εκμετάλευση του τόπου καθώς το νησί, κατά το ήμισυ, ανήκει στο Εθνικό Πάρκο Phu Quoc.

Σπηλιές Benagil, Πορτογαλία

Η περιοχή Algarve της Πορτογαλίας είναι μοναδική στο κόσμο και οι ακτές της είναι διάσημες για τις φυσικές καμάρες που σχηματίζουν τα βράχια. Κάπου εκεί, υπάρχει μια κρυμμένη παραλία, η σπηλιά Benagil, που λούζεται από άπλετο ήλιο και είναι προσβάσιμη για το κοινό μόνο από το νερό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.