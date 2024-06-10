Πιστεύετε ότι το πιλοτήριο είναι το μοναδικό άβατο ενός αεροσκάφους – εκεί που κατά κανόνα απαγορεύεται να εισέλθουν οι επιβάτες; Λάθος! Στα μεγάλα αεροπλάνα που κάνουν υπερατλαντικά ή πολύωρα ταξίδια υπάρχουν «κρυφά» δωμάτια, που οι επιβάτες δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχουν.

Πρόκειται για χώρους αφιερωμένους στην ξεκούραση των ιπτάμενων πληρωμάτων, απροσπέλαστους για τους επιβάτες – μάλιστα οι πόρτες που οδηγούν σε αυτά, μοιάζουν με πόρτα από ντουλάπα του αεροπλάνου.

«Κάποιες φορές, οι επιβάτες πιστεύουν ότι είναι μια πόρτα μπάνιου και προσπαθούν να την ανοίξουν, αλλά εμείς απλώς τους δείχνουμε το δρόμο προς την πραγματική τουαλέτα» δήλωσε η αεροσυνοδός της United Airlines Susannah Carr, η οποία πετά τακτικά με τα Boeing 787, 777 και 767.

Τέτοιες καμπίνες έχουν τα Boeing 777 και 787 ή το Airbus A350, και βρίσκονται συνήθως είτε στην κορυφή του αεροσκάφους, είτε «κρυμμένες» στην κύρια καμπίνα των επιβατών, όπως αναφέρει το CNN.

Οι πιλότοι και οι συγκυβερνήτες έχουν ξεχωριστούς χώρους ξεκούρασης.

Στην πραγματικότητα πρόκειται για μικροσκοπικές καμπίνες με κουκέτες, που πολλές φορές οι αεροσυνοδοί δεν χωράνε καν όρθιοι στο χώρο – όμως προσφέρουν πολυπόθητες στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης, ακόμα και ολιγόωρου ύπνου.

Χιουμοριστικά μάλιστα, τα πληρώματα αποκαλούν αυτούς τους χώρους ξεκούρασης «κατακόμβες».

Σύμφωνα με την Carr, στα νεότερα αεροσκάφη τα διαμερίσματά των αεροσυνοδών είναι «υπόγεια»: μία μυστική πόρτα οδηγεί σε κάθετη σκάλα που οδηγεί στις κουκέτες.

«Δεν είναι κατάλληλα για ψηλά ή κλειστοφοβικά άτομα, αλλά μπορούν να είναι αρκετά άνετα», είπε η αεροσυνοδός.



Πηγή: skai.gr

