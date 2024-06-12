Την πρώτη θέση ανάμεσα στις έξι ομορφότερες κινηματογραφικές τοποθεσίες της Ελλάδας που δημιουργούν μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες κατέχει η Σκόπελος στον κατάλογο που ανακοίνωσε η γαλλική ιστοσελίδα generationvoyage.fr μετά από έρευνα στις προτιμήσεις των αναγνωστών της.

Σύμφωνα με τον δημοφιλή ιστότοπο που εμπιστεύονται εκατομμύρια Γάλλοι τουρίστες, «η εκκλησία του Άη Γιάννη στο Καστρί στέκεται εμβληματική σε μια βραχονησίδα προσφέροντας ένα συναρπαστικό πανόραμα που "αγκαλιάζει" το Αιγαίο. Το σκηνικό απαθανατίστηκε στην κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ Mamma Mia μετατρέποντας τον εντυπωσιακό βράχο από παρατηρητήριο για επιθέσεις πειρατών που χρησίμευε πριν αιώνες, σε έναν διεθνή πόλο έλξης για ζευγάρια, φυσιολάτρες και περιπατητές».

Σημειώνεται πως σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια του Δήμου Σκοπέλου για την προβολή σε ανερχόμενες αγορές, όπως τη γαλλική που τα τελευταία χρόνια δείχνει την έντονη προτίμηση της στις Σποράδες.

«Το Mamma Mia στην Σκόπελο δεν είναι ταινία, είναι εμπειρία. Όσοι επισκέπτονται τη Σκόπελο ερωτεύονται τη φύση, τη φιλοξενία, τις σπιτικές γεύσεις, τα γραφικά σοκάκια και τις δραστηριότητες και τελικά επιστρέφουν ξανά και ξανά γιατί γίνονται φίλοι μας. Αυτή άλλωστε είναι και η ουσία των διακοπών που θέλουμε να περάσουμε», εξηγεί η πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Σκοπέλου Εύα Καραμεσίνη.

«Αναβίωση» του Mamma Mia στον διάσημο βράχο

Παράλληλα, με στόχο την αναβίωση της ρομαντικής ατμόσφαιρας του Mamma Mia, ο Δήμος Σκοπέλου επέλεξε φέτος να απευθύνει κάλεσμα στο ταξιδιωτικό κοινό μέσα από ένα πρωτότυπο μουσικό βίντεο με πρωταγωνίστρια την «ιπτάμενη» πιανίστρια Έλενα Ξυδιά.

Το πιάνο της καλλιτέχνιδος τοποθετήθηκε δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη στην κορυφή του βράχου ύψους 100 μέτρων στο πλαίσιο πολύωρων γυρισμάτων που πραγματοποιήθηκαν με τη στήριξη πλήθους εθελοντών. Με φόντο τα γαλαζοπράσινα νερά της Σκοπέλου, η «ιπτάμενη» πιανίστρια «ξαναζωντάνεψε» το Mamma Mia παίζοντας στο πιάνο διαχρονικές δημιουργίες των ABBA.

