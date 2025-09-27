Του Βαγγέλη Λιακόγκονα

Εκεί που συναντάς ρωμαϊκά και βυζαντινά μνημεία, μια παραμυθένια παλιά πόλη, αρκετό πράσινο, εκεί συναντάς και πολιτισμό.

Στην -αρκετά κοντά από τη Βόρεια Ελλάδα- Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας, που είναι η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της χώρας, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 διακρίθηκε μια πολυσυζητημένη διεθνώς ελληνική παράσταση, η «Οικογένεια Τσέντσι» σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρέαδη.

Παρουσιάστηκε στο Crossroads Stage Autumn Theater Festival, το επίσημο φεστιβάλ του Δραματικού Θεάτρου της Φιλιππούπολης (Plovdiv Drama Theater).

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ θεάτρου της Ευρώπης, που εδώ και 28 χρόνια προσκαλεί κορυφαίους σκηνοθέτες θεάτρου από όλο τον κόσμο να παρουσιάσουν δουλειά τους. Φέτος ξεχωρίσανε η ελληνική συμμετοχή της Ιόλης Ανδρεάδη, αλλά και η συμμετοχή του Τιάγκο Ροντρίγκεζ, Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν.

Το οδοιπορικό του skai.gr

«Ακολουθήσαμε» την ομάδα της «Οικογένειας Τσέντσι», γνωρίζοντας την πανέμορφη Φιλιππούπολη, αφού μεταφερθήκαμε οδικώς από τη Σοφία, όπου προσγειωθήκαμε ξεκινώντας από την Αθήνα.

Μιλήσαμε με τους επιτελείς του μεγάλου αυτού πολιτιστικού γεγονός για τα Βαλκάνια και ολόκληρη την Ευρώπη.

Κωνσταντίνα Τάκαλου, Θάνος Κόνιαρης, Έλενα Καλαϊτζή

Είδαμε τις πρόβες των πρωταγωνιστών (Κωνσταντίνα Τάκαλου, Θάνος Κόνιαρης, Έλενα Καλαϊτζή) και μιλήσαμε με τη διεθνή σκηνοθέτιδα, Ιόλη Ανδρεάδη.

Και, φυσικά, παρακολουθήσαμε την εξαιρετική παράσταση, η οποία έτυχε ιδιαίτερα θερμής υποδοχής από τους θεατές του φεστιβάλ, καταχειροκροτούμενη.

Η παράσταση

Το έργο γράφτηκε το 2015 και πρόκειται για το συγγραφικό ντεμπούτο των Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων Iόλης Ανδρεάδη και Άρη Ασπρούλη. Μιλά για την πραγματική ιστορία της Βεατρίκης Τσέντσι, της πρώτης γυναίκας - έφηβης που αντιστάθηκε στην πατριαρχία πληρώνοντάς το με τη ζωή της, στη Ρώμη του 1599.

Η «Οικογένεια Τσέντσι» πρωτοπαρουσιάστηκε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, ύστερα στο ιστορικό Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, ενώ όταν ξεκίνησε το διεθνές της ταξίδι καθήλωσε και το κοινό της Νέας Υόρκης και υμνήθηκε από BroadwayWorld.com, το νούμερο ένα site για το θέατρο παγκοσμίως.

Ιόλη Ανδρεάδη

Πρωταγωνιστούν οι Κωνσταντίνα Τάκαλου, Θάνος Κόνιαρης, Έλενα Καλαϊτζή.

Η παράσταση ανέβηκε τώρα στο φεστιβάλ του Δραματικού Θεάτρου της Φιλιππούπολης με βουλγαρικούς υπέρτιτλους. Να σημειωθεί πως είναι η τέταρτη παράσταση που η διεθνής Ελληνίδα σκηνοθέτις Ιόλη Ανδρεάδη προσκαλείται να παρουσιάσει στο συγκεκριμένο φεστιβάλ, τα τελευταία τρία χρόνια. Είχαν προηγηθεί η "Ελένη" του Ευριπίδη 2023 - η πρώτη παράσταση που ανέβηκε ποτέ στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Βασιλικής Επισκοπής της Φιλιππούπολης κατόπιν ειδικής πρόσκλησης του Υπουργού Πολιτισμού της Βουλγαρίας και τα έργα «Κόκκαλο» και «Αρτώ Βαν/Γκογκ» το 2024.

Τον Νοέμβριο η παράσταση αναμένεται να ταξιδέψει εκ νέου, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ι.Φ. Κωστόπουλου, για να παρουσιαστεί και στη Ρώμη, επιστρέφοντας, δηλαδή, στον πραγματικό τόπο όπου έλαβε χώρα η τραγική αυτή ιστορία.

Η «Οικογένεια Τσέντσι» αποτελεί μέρος της τριλογίας των συγγραφέων πάνω στη ζωή και το έργο του ρηξικέλευθου διανοητή, με τη διεθνή φήμη και την ελληνική καταγωγή, Αντονέν Αρτώ, με τον τίτλο THE ARTAUD TRILOGY.

Τα άλλα δύο έργα της τριλογίας που επίσης ταξιδεύουν τα τελευταία χρόνια ανά τον κόσμο, «Αρτώ/Βανκ Γκογκ» και «Κόκκαλο», μπορείτε να τα παρακολουθήσετε στην Αθήνα, αυτές τις ημέρες, στο Θέατρο Σημείο.

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

Κείμενο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Σκηνογραφία - Κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνα Τάκαλου, Θάνος Κόνιαρης, Έλενα Καλαϊτζή

Iόλη Ανδρεάδη και Άρης Ασπρούλης

Το έργο

Ρώμη, 1599. Ο Κόμης Τσέντσι είναι ο πλουσιότερος άντρας της εποχής. Είναι έξυπνος, ασεβής και κυνικός. Είρωνας και σκωπτικός. Οι φήμες για εκείνον οργιάζουν. Λέγεται, πως οι φρίκες του δεν έχουν προηγούμενο και πως οι ορέξεις του, παρά την ηλικία του, δεν γνώρισαν ακόμη το μέτρο. Ένα βράδυ, ο Τσέντσι δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη.

Στο Μέγαρό του καταφτάνει ο απεσταλμένος διαπραγματευτής του Πάπα, Σινιόρ Καμίλο. Ο Κόμης δυσκολεύεται να βρει το καλό στις προθέσεις του απρόσκλητου επισκέπτη και η βροχή που τον συνοδεύει δεν μοιάζει με καλό οιωνό. Ο Σινιόρ Καμίλο, συμβουλεύει τον Κόμη, πως αν επιθυμεί να παραμείνουν άγνωστα τα μέχρι τώρα εγκλήματά του, οφείλει άμεσα να παραχωρήσει στο Βατικανό το ένα τρίτο της περιουσίας του.

Ο γέρο-Τσέντσι, παρά τις αντιρρήσεις του, έκπληκτος από την πρόταση της Ιεράς Εξέτασης να φιμωθεί με τον ίδιο του τον χρυσό, αποφασίζει να συνθηκολογήσει. Στο όνομα, όμως, αυτής της συνθηκολόγησης -και αφού το χρυσάφι που παραχωρεί μοιάζει αρκετό για μερικά εγκλήματα ακόμα- σχεδιάζει το ανομολόγητο: ένα τεράστιο όργιο, όπου θα σκοτώσει τους δυο του γιους και θα σπιλώσει την τιμή της μονάκριβης κόρης του.

Η ατιμασμένη Βεατρίκη, είναι η μόνη σε ολόκληρη τη Ρώμη που έχει το θάρρος να τον εκδικηθεί για τα ανομήματά του. Η εξουσία, όμως, είναι μια δύναμη χωρίς δικαιοσύνη και επιστρέφεται σ’ όποιον την πολεμά. Το ικρίωμα που την περιμένει είναι ζεστό. Και η ιστορία είναι πραγματική.

Η παράσταση εμπνέεται δραματουργικά από το θεατρικό έργο «Οι Τσέντσι» του Αρτώ και από την πραγματική ιστορία των Τσέντσι όπως περιγράφεται στο ομώνυμο χρονικό του Σταντάλ. Χρησιμοποιούνται αποσπάσματα από έργα των Ρεμπώ, Καμύ και Γκίνσμπεργκ.

Αποπειράται να παρουσιάσει ένα γεγονός του 16ου αιώνα στο σήμερα, με έναν τρόπο διαμεσολαβημένο και χωροταξικά περιορισμένο, τοποθετώντας τους ήρωες εγκλωβισμένους σε μια ιδεατή βιτρίνα, η οποία τους προσδίδει μεν κύρος, αλλά τους αφαιρεί κάθε διέξοδο φυγής.

Το θεατρικό έργο της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από την Κάπα Εκδοτική σε πρόλογο της Γλυκερίας Μπασδέκη. Έχει μεταφραστεί στα αγγλικά, ιταλικά και βουλγάρικα.

Το φεστιβάλ

Το Crossroads Stage Autumn Theater Festival (Сцена на кръстопът), φιλοξενεί κάθε χρόνο μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου θεάτρου, όπως ο Τιάγκο Ροντρίγκες, καλλιτεχνικός διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν, ο οποίος και παρουσίασε φέτος την τελευταία του σκηνοθεσία "The Distance”, την επομένη της ελληνικής συμμετοχής.

Ο θεσμός ξεκίνησε το 1997 από τον Στέφαν Ντανάιλοφ, τότε δήμαρχο της Φιλιππούπολης και το Υπουργείο Πολιτισμού, και παρουσιάζει τόσο κλασσικά όσο και σύγχρονα θεατρικά έργα, συχνά με τη συμμετοχή διεθνών καλλιτεχνών.



Περιλαμβάνει ένα συνοδευτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων και αποτελεί σημαντικό μέρος του πολιτιστικού ημερολογίου της πόλης.

