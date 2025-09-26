Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η αναίμακτη παράδοση της Καστοριάς

Ο Αλέξιος Α΄, βλέποντας την Καστοριά απόρθητη, οργανώνει μυστική επιχείρηση: άμαξες φορτωμένες με μονόξυλα, στρατιώτες κρυμμένοι πίσω από λόφους και σινιάλα από κορυφές για τον αιφνιδιασμό.

Οι Νορμανδοί υποχωρούν, οι πύλες ανοίγουν χωρίς μάχη και η πόλη γιορτάζει την απελευθέρωσή της. Την ίδια στιγμή, στο παλάτι της Κωνσταντινούπολης, γεννιέται η Άννα Κομνηνή, «πορφυρογέννητη», αφήνοντας την ιστορία να συνδεθεί με τη συγκίνηση της ζωής.

Την πολυεπίπεδη αυτή «κινηματογραφική» αφήγηση ζωντανεύει στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε ο Θεοδόσης Τάσιος, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

Χορηγός ΔΕΗ

Μην χάσετε την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα στο ΣΚΑΪ 100.3.



Για να βρείτε όλο το αρχείο των εκπομπών πατήστε εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.