Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η αναίμακτη παράδοση της Καστοριάς

Ο Αλέξιος Α΄, βλέποντας την Καστοριά απόρθητη, οργανώνει μυστική επιχείρηση: άμαξες φορτωμένες με μονόξυλα, στρατιώτες κρυμμένοι πίσω από λόφους και σινιάλα από κορυφές για τον αιφνιδιασμό.
Οι Νορμανδοί υποχωρούν, οι πύλες ανοίγουν χωρίς μάχη και η πόλη γιορτάζει την απελευθέρωσή της. Την ίδια στιγμή, στο παλάτι της Κωνσταντινούπολης, γεννιέται η Άννα Κομνηνή, «πορφυρογέννητη», αφήνοντας την ιστορία να συνδεθεί με τη συγκίνηση της ζωής.
Την πολυεπίπεδη αυτή «κινηματογραφική» αφήγηση ζωντανεύει στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε ο Θεοδόσης Τάσιος, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
