Ραντεβού με τις νότες σε σχολείο υπό κατάρρευση

Διακόσια- είκοσι παιδιά κάνουν μάθημα σε τριτοκοσμικές συνθήκες στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης.

Oπως αποτυπώνεται σε σχετικό ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, το κτήριο που στεγάζεται το σχολείο έχει πολλαπλές φθορές, αντιμετωπίζει ζήτημα στατικότητας, και όπως μας είπε το προσωπικό, δεν διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας εδώ και 27 χρόνια.

Οι αίθουσες είναι μικρές και χωρούν λίγους μαθητές, ενώ είναι το μοναδικό μουσικό σχολείο του νομού, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη ζήτηση.

