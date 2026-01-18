Από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ξεκινά ένα οδοιπορικό στην όμορφη Ευρυτανία. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε το trailer:

Ολόκληρα χωριά βυθισμένα για δεκαετίες ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια της Λίμνης των Κρεμαστών, φέρνοντας μαζί τους νοσταλγικές μνήμες. Ο κ. Βαγγέλης, που ήταν μόλις 12 όταν η οικογένειά του ξεριζώθηκε από το σπίτι της, επιστρέφει τώρα στα γνώριμα μονοπάτια της παιδικής του ηλικίας. Ο Παναγιώτης Μακρής, ξεναγός της Λίμνης, μας ξεναγεί εκεί που έχει καταγραφεί η ιστορία αυτών των βυθισμένων κοινοτήτων, ενώ κάτω από τα ήρεμα νερά, το μοναστήρι της Επισκοπής παραμένει αλώβητο, σαν σιωπηλός μάρτυρας ενός παρελθόντος που αρνείται να σβήσει.

Το χωριό Φουρνά στην Ευρυτανία έχει βρει έναν δικό του τρόπο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ερημοποίησής του. Η δασκάλα του χωριού, Παναγιώτα Διαμάντη και ο ιερέας πατήρ Κωνσταντίνος έβαλαν αγγελία, ζητώντας οικογένειες με μικρά παιδιά να μετοικίσουν στο χωριό τους, προκειμένου να μην κλείσει το σχολείο τους.

Μια οικογένεια από το Τρίδεντρο, τρία παιδιά με τον πατέρα τους, διασχίζουν καθημερινά έναν επικίνδυνο δρόμο με κατολισθήσεις για να φτάσουν στα σχολεία τους στα Άγραφα. Καταγράψαμε την καθημερινή Οδύσσεια με τα ίδια τα μικρά παιδιά να βγάζουν τις πέτρες από τον δρόμο για να φτάσουν στον προορισμό τους και δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν χάσει το μάθημά τους.

