Έναν σπάνιο φυσικό πλούτο κρύβει ο δήμος Μετεώρων, στην καρδιά της Νότιας Πίνδου, εκεί όπου οι απόκρημνες χαράδρες συναντούν καταπράσινα δάση και ιστορικά χωριά: τις λίμνες του. Μέσα σ' ένα τοπίο που κυριαρχεί η πέτρα, το δάσος και το νερό, οι λίμνες αυτές λειτουργούν ως υδάτινες οάσεις που εμπλουτίζουν τη βιοποικιλότητα, ενισχύουν την οικοτουριστική ταυτότητα της περιοχής και αποτελούν βασικό στοιχείο του Γεωπάρκου Μετεώρων - Πύλης, το οποίο έχει ενταχθεί στα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO.

Λίμνη Λογγά

Λίμνη Λογγά - Η μεγαλύτερη του Δήμου

Η πιο εκτεταμένη λίμνη της περιοχής, με ήρεμη επιφάνεια και πλούσιο φυσικό περίγυρο. Βρίσκεται νοτιοδυτικά, σε χαμηλότερο υψόμετρο της Νότιας Πίνδου, και προσελκύει φωτογράφους, φυσιολάτρες και επιστήμονες για παρατήρηση ειδών.

Λίμνη Σκεπάρι

Λίμνη Σκεπάρι - Μια ανάσα ηρεμίας

Κρυμμένη ανάμεσα στα δάση και τα βοσκοτόπια του χωριού Σκεπάρι, η λίμνη αυτή είναι ιδανική για όσους αναζητούν απομόνωση και επαφή με τη φύση της Πίνδου.

Λίμνη Γάβρου

Λίμνη Γάβρου - Νερό ανάμεσα στα «Μικρά Μετέωρα»

Η λίμνη στον Γάβρο βρίσκεται σε μια μοναδική τοποθεσία, ανάμεσα σε δασικές εκτάσεις και κάτω από τους θεαματικούς βράχους των Μικρών Μετεώρων. Τοπίο σπάνιας φυσικής ομορφιάς, αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς, καθώς εντάσσεται στις νέες περιπατητικές διαδρομές που διανοίγονται στην περιοχή, προσελκύοντας πεζοπόρους, φυσιολάτρες και φωτογράφους. Συνδυάζει τη γαλήνη του νερού με την επιβλητικότητα των βράχων, δημιουργώντας έναν από τους πιο ελκυστικούς μικρούς σταθμούς του γεωπάρκου.

Λίμνη Ασπροκκλησιάς

Λίμνη Ασπροκκλησιάς - Τοπία πέτρας και νερού

Η Ασπροκκλησιά, ένα ζωντανό χωριό των Χασίων, φιλοξενεί μια γαλήνια λίμνη που εντάσσεται οργανικά στο φυσικό τοπίο της Νότιας Πίνδου. Εδώ, η φύση και η παράδοση συναντιούνται αρμονικά.

Λίμνη Αγιοφύλλου

Λίμνη Αγιοφύλλου - Η λιγότερο γνωστή αλλά αυθεντική

Βρίσκεται στις παρυφές γεωργικών εκτάσεων και ενσωματώνεται σε ένα αγροτικό τοπίο με χαρακτηριστικά της υπαίθρου της Θεσσαλίας. Παραμένει αυθεντική, μακριά από τουριστικές διαδρομές, αλλά γεμάτη φυσική σημασία.

Ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος σε δήλωσή στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων τονίζει τα εξής: «Οι λίμνες του Δήμου μας, διακριτικοί αλλά πολύτιμοι θησαυροί της περιοχής των Μετεώρων, αναδεικνύουν το πλούσιο φυσικό και γεωλογικό μας απόθεμα. Στο πλαίσιο του Γεωπάρκου Μετεώρων - Πύλης, ενισχύουμε την προβολή και προστασία τους, με στόχο έναν βιώσιμο τουρισμό που σέβεται τη φύση και ενισχύει την τοπική ανάπτυξη. Καλούμε τους επισκέπτες να γνωρίσουν αυτές τις ξεχωριστές γωνιές του τόπου μας, να περπατήσουν στα νέα μονοπάτια και να ζήσουν αυθεντικές εμπειρίες στην καρδιά της Πίνδου». Για να καταλήξει τονίζοντας:

«Οι λίμνες αυτές αποτελούν όχι μόνο τοπία φυσικού κάλλους, αλλά και στρατηγικό πλεονέκτημα του Γεωπάρκου Μετεώρων - Πύλης, ενισχύοντας το οικοσύστημα της περιοχής μας. Είναι πολύτιμοι σταθμοί σε μια διαδρομή που συνδυάζει γεωλογία, ιστορία, παράδοση και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Δήμος Μετεώρων δεν είναι μόνο βράχοι και μονές. Είναι και νερό, φύση, μονοπάτια και αυθεντικές εμπειρίες, σε έναν τόπο που σέβεται το περιβάλλον και επενδύει στον ήπιο τουρισμό».

