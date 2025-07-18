Λογαριασμός
Η ιστορία της Μήλου μέσα από τα Θειωρυχεία

Τα θειωρυχεία της Μήλου αποκαλύπτονται μέσα από το αναλυτικό ρεπορτάζ του  «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ- Η ιστορία τους μέχρι σήμερα

Mήλος: Η ιστορία της μέσα από τα Θειωρυχεία

Τα Θειωρυχεία της Μήλου είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα αξιοθέατα του νησιού, συνδυάζοντας φυσική ομορφιά και βιομηχανική ιστορία.

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1950, το μέρος έσφυζε από ζωή και δουλειά.

Σήμερα, όπως αποτυπώνεται στο ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ τα σημάδια εγκατάλειψης είναι εμφανή, οι αναμνήσεις όμως των ανθρώπων που εργάστηκαν εκεί πολλές. Όπως του κ. Γιάννη Ζούλια ο οποίος μας ξεναγεί στον τόπο που συνέβαλλε σημαντικά στην ανάπτυξη του νησιού.

