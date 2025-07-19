Του Βασίλη Καλτσά

Το ότι το Airbnb έχει πάρει «φωτιά» το γνωρίζαμε. Με πάνω από 1 εκατομμύριο προσφερόμενες κλίνες, η δημοφιλία του αυξάνεται συνεχώς.

Σκηνές Airbnb

Αυτό που δε γνωρίζαμε όμως, είναι ότι πλέον βρίσκουμε στο Airbnb και σκηνές. Ναι, σκηνές. Και όχι απλά σκηνές οργανωμένες, τύπου camping.

Και βέβαια όχι οποιεσδήποτε σκηνές. Υπάρχουν σκηνές για όλα τα γούστα: σκηνές πάνω σε αυτοκίνητα, σκηνές με κήπο, σκηνές πλήρως εξοπλισμένες, σκηνές με θέα το Αιγαίο ή το βουνό, σκηνές με πισίνα, σκηνές με σαλόνι, σκηνές φερμένες από τις 1000 και μια νύχτες.

Σκηνή πάνω σε αυτοκίνητο

Από τις καταχωρήσεις που ξεχωρίζουν είναι μια που προσφέρει αυτοκίνητο και σκηνή μαζί, δηλαδή δύο σε ένα. Συγκεκριμένα, πάνω στο αυτοκίνητο, τύπου 4χ4, υπάρχει τοποθετημένη μια σκηνή. Οι κριτικές στη συγκεκριμένη καταχώρηση είναι εξαιρετικές και η τιμή για τον Αύγουστο ανέρχεται στα 75 ευρώ τη βραδιά.

«Το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Ένα υπέροχο, καλοδιατηρημένο αυτοκίνητο όπου μπορείτε να ταξιδέψετε με ασφάλεια και ασφάλεια στις άγριες γωνιές. Η σκηνή ύπνου είναι πολύ άνετη, διπλώνει και ξεδιπλώνεται πολύ γρήγορα και εύκολα», γράφει ένας χρήστης.

Ενώ κάποιος άλλος γράφει: «Ένα αυτοκίνητο με σκηνή στην οροφή είναι μια πολύ καλή επιλογή για όσους αγαπούν την περιπέτεια».

Αλλά και άλλα airbnb με σκηνές έχουν πολύ υψηλές βαθμολογίες.

Εν τω μεταξύ, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες είναι super hosts.

Πολλοί χρήστες εξάλλου, θεωρούν αυτό τον εναλλακτικό τρόπο διακοπών ως μια διαφορετική βιωματική εμπειρία.

Παροχές και τιμές

Κοιτάζοντας διάφορες καταχωρήσεις, οι τιμές κυμαίνονται στα 62, 82, 86, 137 και 164 ευρώ (με πισίνα), για δύο άτομα ανά διανυκτέρευση τον Αύγουστο.

Για ορισμένες σκηνές δεν υπήρχε διαθεσιμότητα τον συγκεκριμένο μήνα.

Οι παροχές δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι από τα ξενοδοχεία, καθώς οι περισσότερες σκηνές Airbnb, προσφέρουν Wifi, μπάνιο, δωρεάν πάρκινγκ, αίθριο ή μπαλκόνι και κουζίνα, ενώ κάποιες διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, σαλόνι, πισίνα, ακόμα και τζακούζι.

Στην πλειοψηφία τους, τα κατοικίδια είναι ευπρόσδεκτα.

