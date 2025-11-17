Μεσσηνία: η μάχη των ελαιοπαραγωγών να «κρατήσουν» τις τιμές

Στη Μεσσηνία, εκεί όπου το βασικό γεωργικό προϊόν είναι η ελιά, οι ελαιοπαραγωγοί δίνουν ακόμη μία δύσκολη μάχη.

Αντιμετωπίζουν αυξημένα κόστη, αβεβαιότητα στις τιμές και μεγάλες προκλήσεις στην παραγωγή και διάθεση του ελαιολάδου. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζουν με μεράκι και αγάπη για τη γη που τους τρέφει και τους ορίζει.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η κάμερα του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» βρέθηκε κοντά τους, για να καταγράψει τις δυσκολίες, αλλά και το πάθος των ανθρώπων που κρατούν ζωντανή την παράδοση της ελιάς στη Μεσσηνία.

Πηγή: skai.gr

