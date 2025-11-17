Λογαριασμός
Μεσσηνία: η μάχη των ελαιοπαραγωγών να «κρατήσουν» τις τιμές

Η κάμερα του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» βρέθηκε κοντά στους αγρότες του πελοποννησιακού νομού, που δίνουν τη δική τους, δύσκολη μάχη, με μεράκι και αγάπη

ελαιοπαραγωγοί στη Μεσσηνία

Στη Μεσσηνία, εκεί όπου το βασικό γεωργικό προϊόν είναι η ελιά, οι ελαιοπαραγωγοί δίνουν ακόμη μία δύσκολη μάχη.

Αντιμετωπίζουν αυξημένα κόστη, αβεβαιότητα στις τιμές και μεγάλες προκλήσεις στην παραγωγή και διάθεση του ελαιολάδου. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζουν με μεράκι και αγάπη για τη γη που τους τρέφει και τους ορίζει.

Η κάμερα του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» βρέθηκε κοντά τους, για να καταγράψει τις δυσκολίες, αλλά και το πάθος των ανθρώπων που κρατούν ζωντανή την παράδοση της ελιάς στη Μεσσηνία.

Ελιές στη Μεσσηνία

