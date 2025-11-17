Σκανδιναβοί λάτρεις της ορνιθοπαρατήρησης, Ολλανδοί, Γερμανοί, Γάλλοι, αλλά και πολλοί Θεσσαλονικείς που αναζητούν την ηρεμία, που αγαπούν τις βόλτες στη φύση και το καλό φαγητό είναι μεταξύ των επισκεπτών που «ψηφίζουν» διανυκτέρευση στις Πρέσπες και κάνουν «sold out» στα Σαββατοκύριακα.

Ο δήμος Πρεσπών απλώνει χρόνο με τον χρόνο τα τουριστικά του «δίχτυα», θέλοντας να προσελκύσει μέρος των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα, αλλά και Έλληνες από κάθε γωνιά της χώρας, προβάλλοντας τις φυσικές ομορφιές του τόπου, τους υδροβιοτόπους διεθνούς ενδιαφέροντος, τα ποτάμια και τις λίμνες, την πλούσια ιστορία και τον πολιτισμό, τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, τα extreme sports, και τα συνολικά 17 γραφικά χωριά του δήμου, που το καθένα έχει κάτι το διαφορετικό να προσφέρει.

Η περιοχή διαθέτει 400 κλίνες και, όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού του δήμου Πρεσπών Μαργαρίτα Μπαμπάκου., κάθε Σαββατοκύριακο υπάρχει ιδιαίτερη υψηλή πληρότητα.

«Υπάρχει μια συνεχής αύξηση στην επισκεψιμότητα στον τόπο μας. Είμαστε στο μυαλό του κόσμου ως ένας φθινοπωρινός και χειμωνιάτικος προορισμός, ωστόσο αξίζει κάποιος να μας επισκεφτεί και τις τέσσερις εποχές του χρόνου», δηλώνει η αντιδήμαρχος, λέγοντας ότι επιδίωξη του δήμου είναι να «γεμίσουν» με κρατήσεις και οι υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας από κόσμο που θέλει να βρεθεί στις Πρέσπες για να απολαύσει τις ομορφιές της δυτικής Μακεδονίας.

Αρκετοί από τους επισκέπτες συνδυάζουν την ηρεμία και τη χαλάρωση των Πρεσπών, τις βόλτες στις λίμνες και τη βαρκάδα από τους Ψαράδες με το χιονοδρομικό κέντρο της Βίγλας - Πισοδερίου, με εκδρομές σε Φλώρινα και Καστοριά, ενώ για τους φυσιολάτρες υπάρχει η δυνατότητα πεζοπορίας στα μονοπάτια της περιοχής και για τους εναλλακτικούς σπορ, όπως ιππασία, καγιάκ αλλά και παρά πέντε.

Όσο για τους λάτρεις της ορνιθοπαρατήρησης, τα πουλιά είναι το σύμβολο της Πρέσπας και στην περιοχή έχουν καταγραφεί 275 είδη, εκ των οποίων τα περισσότερα αναπαράγονται, ενώ οι αργυροπελεκάνοι έχουν δημιουργήσει στην περιοχή τη μεγαλύτερη αποικία τους στον κόσμο.

