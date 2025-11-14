SkyUp: Με 2 πτήσεις την εβδομάδα θα συνδέεται η Θεσσαλονίκη με το Κισινάου

Με δύο αεροπορικές πτήσεις την εβδομάδα θα συνδέεται από τον Μάιο η Θεσσαλονίκη με το Κισινάου της Μολδαβίας μέσω της εταιρείας SkyUp Airlines που ιδρύθηκε το 2018, βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και χρόνια και κάθε χρόνο ενημερώνει το πρόγραμμά της με περισσότερες πτήσεις. Από το Κισινάου πραγματοποιούνται ήδη δύο πτήσεις την εβδομάδα από και προς την Αθήνα, όπως αναφέρθηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της φετινής Philoxenia για την ανάδειξη του τουριστικού προορισμού της Μολδαβίας.

Την εκδήλωση με θέμα «ένας προορισμός πολλές εμπειρίες» (One destination many experiences) διοργάνωσε ο Εθνικός Σύνδεσμος Εισερχόμενου Τουρισμού της Μολδαβίας που υποδέχτηκε τους παρευρισκόμενους με προωθητικό βίντεο για τη Μολδαβία που προβάλλεται στο Netflix από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Όπως επισήμανε η Έλενα Στεφάνοφ, Executive Director της Ένωσης Τουρισμού της Μολδαβίας, η χώρα συνιστά τουριστικό προορισμό για όλη τη διάρκεια του χρόνου ενώ ιδιαίτερα ελκυστικά στοιχεία για τον επισκέπτη είναι το φυσικό της περιβάλλον, τα παραδοσιακά φεστιβάλ της, οι μικρές και μεσαίες ξενοδοχειακές μονάδες με σπα, η ιδιαίτερη γαστρονομία, τα διακόσια οινοποιεία της, οι μονάδες οικοτουρισμού, οι εκκλησίες και τα μοναστήρια, τα μεσαιωνικά φρούρια αλλά και η δυνατότητα των επισκεπτών να φτιάξουν το δικό τους κρασί, παραδοσιακές πίτες αλλά και δημιουργίες από ξύλο, δέρμα και ύφασμα.

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε το Κισινάου ως τουριστικός προορισμός με πλούσια ιστορία, πολιτισμό, πάρκα, εξαιρετικά κρασιά, γαστρονομία, προσιτή πολυτέλεια και δημιουργική βιομηχανία ενώ στις τουριστικές του διαδρομές ξεχωρίζουν η ελληνική, η αρμενική και η εβραϊκή διαδρομή.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρέσβης της Μολδαβίας στην Ελλάδα, Αντρέι Ποπόφ που προσκάλεσε το κοινό να επισκεφθεί τη Μολδαβία και να γνωρίσει τις ομορφιές της, τους ανθρώπους της και τους δρόμους του κρασιού.

