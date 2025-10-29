Κατάδυση στα ναυάγια της Λέρου

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Λέρος είναι ένα μικρό, μα πανέμορφο νησί των Δωδεκανήσων, που ξεχωρίζει για την πλούσια ιστορία του, την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και τις πανέμορφες ακρογιαλιές. Ωστόσο, η ομορφιά του νησιού δεν περιορίζεται στη στεριά, αλλά επεκτείνεται και στον βυθό του. Εκεί, αρκετά μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας κείτονται άπειρα πολεμικά ναυάγια, γεγονός που την καθιστά κορυφαίο καταδυτικό προορισμό, με τους επισκέπτες να αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο. Η Λέρος είναι η δεύτερη περιοχή στον κόσμο με τα περισσότερα ναυάγια, μετά τη Νορμανδία!

Οι περισσότεροι δύτες που φθάνουν στο νησί, για να βουτήξουν στον γεμάτο ιστορία βυθό του, προέρχονται κυρίως από την Ολλανδία, τη Γερμανία και το Βέλγιο, ενώ τα τελευταία χρόνια αρκετοί είναι και οι Έλληνες fans, που επιλέγουν το νησί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, συνδυάζοντάς τες με μία κατάδυση στον βαθυγάλαζο βυθό του νησιού. Τα πολεμικά ναυάγια που βλέπουμε σήμερα εκεί είναι από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (1939 – 1945), με τα κουφάρια από τα πλοία που βυθίστηκαν και τα αεροπλάνα που καταρρίφθηκαν να είναι μάρτυρες της ιστορικής Μάχης της Λέρου.

Την περίοδο που τα Δωδεκάνησα βρίσκονταν υπό Ιταλική Κατοχή, η Ρώμη έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το νησί, τόσο λόγω της γεωγραφικής του θέσης, όσο και λόγω του μεγάλου φυσικού λιμανιού που διέθετε. Έτσι, ο Μουσολίνι, χωρίς να χάσει χρόνο, μετέτρεψε το νησί σε μεγάλη αεροναυτική βάση, για να εμποδίσει τη διείσδυση της Αγγλίας στη Μέση Ανατολή. Πριν ξεσπάσει ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος το νησί είχε αλλάξει ριζικά εικόνα, καθώς εκεί δημιουργήθηκαν πολλές επίγειες και υπόγειες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών (1943), οι Γερμανοί αφότου είχαν ήδη κατακτήσει τη Ρόδο, στράφηκαν στη Λέρο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, ενώ οι βομβαρδισμοί διήρκησαν για τέσσερις ημέρες, με σημαντικές απώλειες και για τις δύο πλευρές. Από τις γερμανικές επιθέσεις βυθίστηκαν το ελληνικό αντιτορπιλικό «Βασίλισσα Όλγα» και το βρετανικό αντιτορπιλικό «Intrepid», που είχαν αναζητήσει καταφύγιο στο λιμάνι του Λακκιού. Επρόκειτο για την τελευταία νίκη των δυνάμεων του Άξονα και την τελευταία ήττα των Συμμάχων.

Σήμερα, τα πολεμικά ναυάγια που βρίσκονται στον βυθό της Λέρου αλλά και στη γειτονική Τέλενδο δημιουργούν ένα μοναδικό υποθαλάσσιο μουσείο, με πολλά αεροσκάφη και πλοία που αποτελούν κομμάτι τόσο της ελληνικής, όσο και της παγκόσμιας ιστορίας. Βέβαια, και όπως είναι αναμενόμενο, με την πάροδο του χρόνου τα μέταλλα αλλοιώνονται και τα κουφάρια φθείρονται, και μία σημαντική σελίδα από την σύγχρονη ιστορία του νησιού κινδυνεύει να χαθεί. Ωστόσο, τα ναυάγια είναι επισκέψιμα και υπάρχουν ειδικά οριοθετημένες περιοχές γύρω από το νησί, όπου μπορείτε να κάνετε οργανωμένες καταδύσεις, για να τα θαυμάσετε.

Η κατάδυση είναι αναμφίβολα μία ξεχωριστή εμπειρία, που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία, ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί συνάμα και ιστορική υποθαλάσσια περιήγηση σε σημαντικά ναυάγια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, προσφέροντας μία αλλιώτικη επαφή με τον πανέμορφο ελληνικό βυθό. Όσοι το έχουν δοκιμάσει έχουν μαγευτεί, και επιστρέφουν στη Λέρο ξανά και ξανά, για να ζήσουν αυτήν την ιδιαίτερη εμπειρία στο γαλάζιο του Αιγαίου.

