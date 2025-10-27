Το ξακουστό εφτάζυμο ψωμί της Καλύμνου

Του Νικόλα Μπάρδη

Πριν καλά καλά ξημερώσει ο κύριος Δημήτρης Σάντος μαζί με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους κατηφορίζουν για τον φούρνο τους, στο κέντρο της Πόθιας Καλύμνου. Ο φούρνος ανάβει και αρχίζουν να δημιουργούν ξεχωριστά αρτοσκευάσματα, που με τη μυρωδιά τους γεμίζουν τα γύρω στενά. Αναμφίβολα το πιο δημοφιλές είναι το εφτάζυμο ψωμί, που κάνει κυριολεκτικά θραύση όχι μόνο στους ντόπιους, αλλά και στους επισκέπτες του νησιού. Τι είναι όμως αυτό που κάνει αυτό το ψωμί τόσο ξεχωριστό;

Το εφτάζυμο Καλύμνου είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό ψωμί. Είναι μία ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία, που περικλείει μέσα της την πλούσια παράδοση του νησιού. Η συνταγή του περνάει από γενιά σε γενιά και παραμένει αναλλοίωτη στο πέρας του χρόνου, ενώ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των Καλύμνιων. Σε όλες τις σημαντικές στιγμές της κοινωνικής ζωής στο νησί, το εφτάζυμο είναι εκεί. Από τη γέννηση και τον γάμο, μέχρι τον θάνατο το ψωμί αυτό έρχεται να «δέσει» τις ανθρώπινες εμπειρίες και να φέρει όλο τον κόσμο γύρω από το τραπέζι.

Η μοναδική σύνθεση του εφτάζυμου αναδεικνύει τη γαστρονομική τέχνη της Καλύμνου και των Δωδεκανήσων. Κατά την παρασκευή του προζυμιού χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά, όπως σπασμένο ρεβύθι, καυτερές πιπεριές, γλυκάνισος, και πολλά άλλα που προσθέτουν πλούσια αρώματα και γεύσεις. Το εφτάζυμο, εκτός από αλεύρι, περιλαμβάνει συστατικά όπως ούζο, μαστίχα και βούτυρο, δημιουργώντας μια απόλυτα ισορροπημένη συνταγή, που εναρμονίζει τις γεύσεις του νησιού σε μία και μόνο μπουκιά. Δεν είναι, λοιπόν, ένα ακόμη γλυκό ή αρτοσκεύασμα. Είναι η ιστορία της κοινότητας και η τοπική κουλτούρα, πλασμένη με αγάπη και μεράκι.

Αυτός είναι ο βασικός λόγος που το ψωμί αυτό έχει την τιμητική του στο νησί, και το προτιμούν τόσο οι ντόπιοι, όσο και οι επισκέπτες, ενώ καθημερινά πηγαίνει και στα γύρω νησιά! Αν βρεθείτε στην Κάλυμνο και περιπλανηθείτε στα στενά στην Πόθια, η μυρωδιά από το προζύμι και τον γλυκάνισο θα σας οδηγήσει σε έναν φούρνο. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το περίφημο εφτάζυμο, και να πάρετε και για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Μετά τα σφουγγάρια, είναι το δεύτερο καλύτερο ενθύμιο, που αξίζει να πάρετε μαζί σας φεύγοντας από το νησί.

Πηγή: skai.gr

