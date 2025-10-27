Λογαριασμός
Η βουτιά για σφουγγάρια έζησε για χρόνια την Κάλυμνο

Έχουν απομείνει ελάχιστοι σφουγγαράδες στην Κάλυμνο που σε πείσμα των καιρών οργώνουν το Αιγαίο για να αλιεύσουν τα λιγοστά πλέον σφουγγάρια

Στην Κάλυμνο έχουν απομείνει ελάχιστοι σφουγγαράδες που σε πείσμα των καιρών οργώνουν το Αιγαίο για να αλιεύσουν τα λιγοστά πλέον σφουγγάρια. Γνωρίσαμε έναν βετεράνο σφουγγαρά, τον Παντελή Γεωργαντή, δεινό βουτηχτή της Καλύμνου, που αν και έχει χτυπηθεί από τη νόσο των δυτών, εξακολουθεί να βουτάει. Επισκεφθήκαμε ένα από τα εργαστήρια επεξεργασίας και εμπορίας σφουγγαριών και καταγράψαμε με την κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» όλη τη διαδικασία.

