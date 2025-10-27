Για αναρρίχηση στην Κάλυμνο

Του Νικόλα Μπάρδη

Ο ήλιος έχει φωτίσει τις απότομες πλαγιές και η θάλασσα απλώνεται μπροστά σου απέραντη και βαθυγάλαζη. Φοράς τον απαραίτητο εξοπλισμό, και αφού δέσεις καλά τα σχοινιά, παίρνεις μια βαθιά ανάσα και ξεκινάς την αναρρίχηση. Είναι εκείνη η στιγμή που ξεχνάς για λίγο όλα όσα σε απασχολούν, και εστιάζεις την προσοχή σου στο επόμενο βήμα, με απώτερο στόχο να φτάσεις στην κορυφή και να απολαύσεις τη θέα. Όσοι αγαπούν την αναρρίχηση πάνε στην Κάλυμνο ξανά και ξανά, καθώς στις απόκρημνες πλαγιές της βρήκαν τον απόλυτο αναρριχητικό παράδεισο!

Για πολλούς το μικρό αυτό νησί των Δωδεκανήσων αποτελεί την «Μέκκα της Αναρρίχησης» κι όχι άδικα θα λέγαμε, αν αναλογιστούμε πως εκεί καταφτάνουν κάθε χρόνο 18.000 αναρριχητές από όλο τον κόσμο, που σκαρφαλώνουν σε πίστες κυμαινόμενης δυσκολίας. Μάλιστα, η Κάλυμνος αποτελεί το τρίτο δημοφιλέστερο προορισμό αναρρίχησης παγκοσμίως, με τη φήμη της να ξεπερνά τα όρια της Ευρώπης, ενώ οι εικόνες των αναρριχητών κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, αποτελώντας την καλύτερη διαφήμιση για το νησί.

Η ποικιλομορφία των βράχων του νησιού, καθώς και τα ιδιαίτερα στιλ αναρρίχησης που επιβάλλουν οι μορφολογίες του εδάφους, έχουν αναδείξει την Κάλυμνο ως ένα από τα σημαντικότερα αναρριχητικά πεδία της χώρας μας, και κάθε χρόνο οι λάτρεις του σπορ αυξάνονται με αμείωτο ρυθμό. Ακόμη, η εύκολη πρόσβαση στα αναρριχητικά πεδία και η εύκολη μετακίνηση από το ένα στο άλλο, σε συνδυασμό με το ήπιο κλίμα που επικρατεί εκεί, επιτρέπουν στους αναρριχητές να σκαρφαλώνουν όλο τον χρόνο, ακόμη και τον Χειμώνα!

Η αναρρίχηση στην Κάλυμνο ξεκίνησε μόλις πριν από μερικές δεκαετίες, και συγκεκριμένα στα τέλη του ’90, μετά την επίσκεψη στο νησί γνωστών Ιταλών αναρριχητών. Έπειτα, τη σκυτάλη ανέλαβαν οι Έλληνες και σταδιακά ενεπλάκη και ο Δήμος Καλύμνου. Η φιλοξενία των Καλύμνιων στους επισκέπτες αναρριχητές, καθώς και η έκδοση σχετικού αναρριχητικού οδηγού από τον Άρη Θεοδωρόπουλο έχουν αναγάγει την αναρρίχηση σε ένα αυτόνομο τουριστικό προϊόν του νησιού, τόσο αναγνωρίσιμο, όσο και τα σφουγγάρια του.

Σήμερα στο νησί μπορείτε να απολαύσετε περισσότερα από 150 αναρριχητικά πεδία, που προσφέρουν μαγική θέα στο Αιγαίο και όχι μόνο. Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα ταξίδεψε μέχρι την Κάλυμνο και κατέγραψε την εμπειρία κάποιων αναρριχητών, που με τη σειρά τους μας εξηγούν γιατί επιστρέφουν στο νησί ξανά και ξανά.

