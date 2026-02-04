Καρχαρίας 2,5 μέτρων ανοιχτά της Ερμιόνης

Τον περασμένο Νοέμβριο, στα ανοιχτά της Ερμιόνης, κοντά στο νησί Δοκός, ο επαγγελματίας ψαράς Παύλος Παυλίδης ήρθε αντιμέτωπος με έναν προστατευόμενο καρχαρία μάκο.

Το ζώο, μήκους περίπου δυόμισι μέτρων, τσίμπησε το δόλωμα και αντιστάθηκε έντονα, χτυπώντας τη βάρκα.

Oπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του «Όπου υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, παρά τη δυσκολία, ο ψαράς κατάφερε μετά από περισσότερο από μία ώρα να τον απελευθερώσει, αφαιρώντας αγκίστρια και πετονιές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού και ισορροπίας στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Πηγή: skai.gr

