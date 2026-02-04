Το εντυπωσιακό Αρχαίο Θέατρο του Άργους

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Κατά το πρώτο μισό του 2ου αιώνα μ.Χ. (100-150 μ.Χ.), το σκηνικό οικοδόμημα του θεάτρου ανοικοδομήθηκε σύμφωνα με τα ρωμαϊκά πρότυπα. Η σκηνή επεκτάθηκε σε μήκος και σε βάθος, και απέκτησε μνημειακή πρόσοψη, που διέθετε τρεις συνολικά εισόδους

Του Νικόλα Μπάρδη

Στη νοτιοανατολική πλευρά του λόφου της Λάρισας ιδρύθηκε κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους (300-250 π.Χ.) το μεγαλοπρεπές Θέατρο του Άργους. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αρχαία θέατρα στον ελλαδικό χώρο, με χωρητικότητα 20.000 θεατών! Στη μακραίωνη ιστορία του φιλοξένησε τους μουσικούς και δραματικούς αγώνες των Νεμέων, καθώς και αγώνες προς τιμήν της Θεάς Ήρας, ενώ τα Ρωμαϊκά Χρόνια καθιερώθηκαν και οι αγώνες προς τιμήν του αυτοκράτορα.

Τόσο το κοίλο, ο χώρος που κάθονταν οι θεατές, όσο και η ορχήστρα, όπου διαδραματίζονταν οι παραστάσεις, ήταν σε μεγάλο βαθμό λαξευμένα πάνω στον φυσικό βράχο της περιοχής. Το κοίλο αποτελείται από 89 σειρές εδωλίων, που χωρίζονται από τρεις ομόκεντρους διαδρόμους (διαζώματα) σε τέσσερα τμήματα. Πέντε ακτινωτά διατεταγμένες κλίμακες χώριζαν το κοίλο σε τέσσερις τομείς, τις κερκίδες. Οι κεντρικές ήταν λαξευμένες στο βράχο, ενώ οι ακραίες κερκίδες στο κάτω τμήμα του κοίλου αποτελούνταν από λίθινους δόμους πάνω σε επιχωματώσεις. Η πρώτη σειρά των εδωλίων, γνωστή και ως προεδρία, προοριζόταν για τους επισήμους.

Το Θέατρο του Άργους διέθετε κυκλική ορχήστρα, διαμέτρου 26,68 μέτρων, την οποία περιέβαλε αγωγός για την απορροή των ομβρίων υδάτων. Ασβεστολιθικές πλάκες σχηματίζουν στο δάπεδο της ορχήστρας έναν κύκλο, στους οποίους εφάπτονται δύο ευθείες. Το σχήμα αυτό παραπέμπει πιθανά στη διάταξη του χορού, που ήταν κυκλική στο διθύραμβο και ορθογώνια στην κωμωδία και την τραγωδία. Η πρόσβαση στην ορχήστρα γινόταν από δύο διαδρόμους στα βόρεια και τα νότια, ενώ ισχυροί αναλημματικοί τοίχοι συγκρατούσαν τις πρανές του κοίλου.

Κατά το πρώτο μισό του 2ου αιώνα μ.Χ. (100-150 μ.Χ.), το σκηνικό οικοδόμημα του θεάτρου ανοικοδομήθηκε σύμφωνα με τα ρωμαϊκά πρότυπα. Η σκηνή επεκτάθηκε σε μήκος και σε βάθος, και απέκτησε μνημειακή πρόσοψη, που διέθετε τρεις συνολικά εισόδους. Το νέο λογείο κάλυψε το ανατολικό τμήμα της ορχήστρας και επιμηκύνθηκε μέχρι τους αναλημματικούς τοίχους των παρόδων. Το μέτωπο του λογείου προς την ορχήστρα ήταν διακοσμημένο με κόγχες, ενώ συμμετρικά στα δύο άκρα του δημιουργήθηκαν τα παρασκήνια, που επικοινωνούσαν με την εξέδρα του λογείου. Τρεις κλίμακες οδηγούσαν από τη σκηνή στο λογείο. Παράλληλα με τις δύο εισόδους στα νοτιοανατολικά της σκηνής, που παρέμειναν σε λειτουργία, διαμορφώθηκε στη νότια πάροδο μία τρίτη για την πρόσβαση των θεατών στο κοίλο.

Με την έναρξη νέων θεαμάτων, όπως μονομαχίες και θηριομαχίες, κατασκευάστηκε μία ειδική περίφραξη για την προστασία των θεατών, που στερεώθηκε σε οπές, οι οποίες ανοίχθηκαν στον χώρο της ορχήστρας. Άλλες οπές στο χώρο του κοίλου υποδηλώνουν την τοποθέτηση στεγάστρου για την προστασία των θεατών από τον ήλιο. Ακόμη, στα βόρεια της κεντρικής κλίμακας κατασκευάστηκε μία νέα εξέδρα για τους επισήμους. Κατά τον 3ο αιώνα μ.Χ. εξωραΐστηκε το σκηνικό οικοδόμημα, ενώ εξαιρετικά ψηφιδωτά δάπεδα με γεωμετρικό διάκοσμο αντικατέστησαν το μέχρι πρότινος ξύλινο δάπεδο στα άκρα της σκηνής.

Το Θέατρο έπαψε να λειτουργεί περίπου τον 5ο – 6ο αιώνα μ.Χ. αλλά ένα μεγάλο τμήμα του κοίλου παρέμεινε ορατό και απεικονίστηκε από τους περιηγητές που επισκέφθηκαν το Άργος τον 18ο και τον 19ο αιώνα. Οι ανασκαφές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής έφεραν ξανά στο φως αυτό το κορυφαίο μνημείο της πόλης του Άργους, που στις μέρες μας την καλοκαιρινή περίοδο φιλοξενεί διάφορες παραστάσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα απ’ όλη την χώρα, αποτελώντας ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού και ιστορίας. Μαζί με το περίφημο Κάστρο του Άργους, την Λάρισα, αποτελούν τα δύο σημαντικότερα μνημεία της πόλης.

Πηγή: skai.gr

