Τι συμβαίνει με το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης;

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Σπάρτη αποτελεί αναμφίβολα μία από τις πιο ιστορικές πόλεις της ελληνικής επικράτειας, με τη φήμη της να φτάνει στα πέρατα της οικουμένης. Πάραυτα, η πρωτεύουσα της Λακωνίας δεν διαθέτει ένα σύγχρονο Αρχαιολογικό Μουσείο, για να συμπεριλάβει εντός του και να αναδείξει τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής. Οι κάτοικοι της πόλης και οι αρμόδιοι φορείς επιθυμούν εδώ και πολλά χρόνια να δημιουργηθεί ένα νέο μουσείο με τις κατάλληλες προδιαγραφές, όμως οι προσπάθειές τους βρίσκουν τοίχο.

Ενώ, λοιπόν, είχε αποφασιστεί το παλιό μουσείο της πόλης να μεταφερθεί σε ένα αναξιοποίητο βιομηχανικό κτίσμα της Σπάρτης, οι εργασίες δεν ξεκίνησαν ποτέ, με αποτέλεσμα σήμερα το εν δυνάμει κτίριο του νέου μουσείου να είναι παρατημένο και ετοιμόρροπο. Ένας σιωπηλός μάρτυρας της αναλγησίας, της κωλυσιεργίας και της γραφειοκρατίας που μαστίζουν τη χώρα μας.

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κάνοντας ένα οδοιπορικό στον Νομό Λακωνίας, έκανε μία στάση και στην Σπάρτη, όπου συνομίλησε με τον κόσμο για την εξέλιξη των εργασιών του νέου μουσείου. Ενώ, λοιπόν, το 2019 έγινε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός και πριν από μερικούς μήνες το έργο δημοπρατήθηκε, δεν υπάρχει ακόμη ανάδοχος εξαιτίας των πολλαπλών ενστάσεων.

Και κάπως έτσι, το έργο που έμελλε να αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν της Σπάρτης και να αναδείξει την σπουδαία ιστορία της, μένει ακόμη στα χαρτιά, γεγονός που πλήττει σημαντικά τον τουρισμό και κατ’ επέκταση την τοπική οικονομία. Δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα εργασιών, αλλά ούτε ανάδοχος, και αντί με την πάροδο των χρόνων να βρίσκονται λύσεις στα υπάρχοντα προβλήματα, προκύπτουν νέα εμπόδια.

Την στιγμή που άλλες περιοχές της Λακωνίας, όπως η Μονεμβασιά και η Μάνη, φροντίζουν για την πολιτιστική τους ανάδειξη και τη διατήρηση των μνημείων τους, η Σπάρτη φαίνεται να μένει έξω από τις εξελίξεις και να μην ακολουθεί την ίδια πορεία και τουριστική ανάπτυξη με αυτές. Στις μέρες μας, μάλιστα, οι περισσότεροι επισκέπτες της περιοχής απλά προσπερνούν την Σπάρτη και δεν μένουν εκεί, με αποτέλεσμα η πόλη αργά και σταθερά να περνάει στην αφάνεια.

Αν δεν υπάρξει κάποιο ουσιαστικό έργο τα επόμενα χρόνια εντός του κέντρου, όπως το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, που θα αναβαθμίσει το αστικό τοπίο και θα αναδείξει την ιστορία του τόπου, τότε θα κάνουμε λόγο για υποβάθμιση σε πολλά επίπεδα.



