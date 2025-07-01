Η SEAJETS επεκτείνεται στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα με το Superstar II

Από την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025, η SEAJETS βάζει πλώρη για νέους προορισμούς στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, εγκαινιάζοντας νέα δρομολόγια με το Superstar II. Με εισιτήρια που ξεκινούν από 43,70 ευρώ, το εντυπωσιακά ανανεωμένο πλοίο θα συνδέει τον Πειραιά με τη Μύκονο, την Ικαρία, τη Σάμο, την Πάτμο, τη Λέρο, την Κάλυμνο και την Κω, με κορυφαία άνεση, μοντέρνα αισθητική και αυθεντική φιλοξενία.

Το Superstar II έχει υποστεί εκτενή ανακαίνιση, με την υπογραφή του αρχιτεκτονικού γραφείου Molindris & Associates. Διαθέτει ολοκαίνουριες καμπίνες, VIP Lounge με αποκλειστικό μπαρ, καναπέδες και 250 πλήρως ανακλινόμενα καθίσματα Bed-Type VIP Seats. Στους κοινόχρηστους χώρους περιλαμβάνονται πληθώρα καλαίσθητων σαλονιών, άνετων καθισμάτων αεροπορικού τύπου και μπαρ, καθώς και μαγευτικός υπαίθριος χώρος στο ανώτερο κατάστρωμα, ο οποίος διαμορφώνεται σε club με καλοκαιρινή μουσική που βάζει τους ταξιδιώτες στο απόλυτο αιγαιοπελαγίτικο vibe.

Η νέα αυτή σύνδεση στοχεύει να ενισχύσει την προσβασιμότητα και την τουριστική ανάπτυξη των νησιών, προσφέροντας τόσο στους κατοίκους και στους επαγγελματίες στις μεταφορές, όσο και στους επισκέπτες, τους χαμηλότερους ναύλους της αγοράς. Παράλληλα, αξιοποιεί τη δυναμική παρουσία της SEAJETS, με το μεγαλύτερο δίκτυο ταχύπλοων στον κόσμο και εκτενή προβολή σε διεθνή και εγχώρια μέσα.

Με σύνθημα «Ταξιδεύουμε Μαζί», η SEAJETS συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυό της και να αναβαθμίζει τη θαλάσσια μετακίνηση στο Αιγαίο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.