Για βόλτα στη γραφική Ιουλίδα

Του Νικόλα Μπάρδη

Στην ενδοχώρα της Κέας, περίπου 5,5 χιλιόμετρα από την Κορησσία, το λιμάνι του νησιού, συναντούμε τη γραφική πρωτεύουσα Ιουλίδα, που είναι χτισμένη αμφιθεατρικά ανάμεσα σε δύο πράσινους λόφους, και έχει πανοραμική θέα στη θάλασσα και τις απέναντι ακτές της Αττικής. Η Χώρα της Κέας βρίσκεται χτισμένη στην ίδια ακριβώς τοποθεσία που ήταν χτισμένη και η Αρχαία Ιουλίδα, ενώ η περιοχή ήταν προστατευμένη από τις πειρατικές επιδρομές και συνάμα έλεγχε τον διάπλου. Σήμερα μένουν εκεί περίπου 450 κάτοικοι, αλλά το Καλοκαίρι το μέρος σφύζει από ζωή και παραθεριστές που πηγαίνουν εκεί για τις διακοπές τους. Το γεγονός, μάλιστα, ότι το νησί βρίσκεται μόλις μία ώρα μακριά από το Λαύριο, κάνει ακόμη πιο εύκολη τη μετάβαση των ταξιδιωτών, ενώ ενδείκνυται και για μονοήμερες εκδρομές.

Μέσα στον οικισμό της Ιουλίδας δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Θα αφήσετε, λοιπόν, το αμάξι σας στην είσοδο της Χώρας και από εκεί θα ανηφορίσετε με τα πόδια. Οι πανέμορφες εκκλησιές, οι μικρές πλατείες, τα λιθόστρωτα καλντερίμια και τα πολύχρωμα διώροφα κεραμοσκεπή σπίτια δημιουργούν ένα σκηνικό βγαλμένο από άλλη εποχή. Η Ιουλίδα έμεινε ανέγγιχτη στο πέρας των χρόνων και δεν έχει γίνει καμία παράταιρη, νεωτεριστική επέμβαση στο τοπίο της περιοχής, με αποτέλεσμα βλέποντάς την από μακριά, είναι σαν να βλέπεις γκραβούρα άλλου αιώνα. Τα μικρά μαγαζάκια, οι ολάνθιστες μπουκαμβίλιες και τα γαϊδουράκια έρχονται να συμπληρώσουν το ήδη ξεχωριστό μωσαϊκό, ενώ κερδίζουν τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή. Το γεγονός δε ότι δεν κυκλοφορούν τροχοφόρα μέσα στη Χώρα, προσφέρει μία μαγική ηρεμία, που σε συνδυασμό με τη θέα στο πέλαγος είναι ό,τι καλύτερο για αποφόρτιση και digital detox.

Η Ιουλίδα αποτελείται συνολικά από τέσσερις συνοικισμούς, που αντιπροσωπεύουν κατά κάποιον τρόπο και την κοινωνική θέση των κατοίκων. Το Κάστρο είναι το ιστορικό κέντρο της Χώρας και εκεί βρίσκονταν τα σπίτια των πλουσιότερων γαιοκτημόνων και εμπόρων, γι' αυτό και τα σπίτια που υπάρχουν εκεί είναι μεγαλύτερα. Το Κάστρο συνδέεται με την πλατεία Πιάτσα με το Κατωχώρι, όπου ζούσαν κυρίως έμποροι. Η Μεσάδα ήταν το επίπεδο τμήμα της πόλης, όπου συναντιούνταν οι κάτοικοί της, ενώ τέλος το Πανωχώρι είναι το υψηλότερο τμήμα του οικισμού, που εκτείνεται περιμετρικά της Μεσάδας και αποτελείται κυρίως από μικρά σπίτια και στενά σοκάκια. Εκτός από το ιστορικό Κάστρο και το Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού, περιπλανώμενοι στην Ιουλίδα θα βρείτε το σπίτι και ατελιέ του σπουδαίου ζωγράφου Αλέκου Φασιανού, καθώς και πολλές εκκλησίες, η μία πιο όμορφη από την άλλη. Από αυτές αναμφίβολα ξεχωρίζουν ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και η Αγία Τριάδα με το έντονο γαλάζιο χρώμα.

Αν πάλι είστε λάτρεις της πεζοπορίας, από τη Χώρα ξεκινούν πολλά ιστορικά και ιδιαίτερα μονοπάτια, κάποια πιο εύκολα και άλλα πιο μεγάλα και δύσκολα. Πιο διάσημα είναι αυτά που οδηγούν στον πέτρινο λέοντα της Κέας, τον Οτζιά, την Αρχαία Καρθαία, την Κάτω Μεριά και την παραλία Σπαθί. Το πυκνό δίκτυο μονοπατιών της περιοχής έχει σημάνσεις, και τα περισσότερα από αυτά είναι καθαρισμένα, ωστόσο αν αποφασίσετε να τα διανύσετε, καλό θα ήταν να είστε κατάλληλα εξοπλισμένοι και εφοδιασμένοι με τα απολύτως απαραίτητα. Τέλος, επειδή το Καλοκαίρι οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές, προτιμήστε να περιηγηθείτε στα μονοπάτια την Άνοιξη όπου όλα είναι καταπράσινα, ή τις αρχές του φθινοπώρου, που έχει εξίσου καλό καιρό και λιγότερους τουρίστες. Το μόνο σίγουρο είναι πως τόσο η Ιουλίδα, όσο και ολόκληρη η Κέα θα σας μαγέψουν με την ανεπιτήδευτη ομορφιά τους και την αυθεντική κυκλαδίτικη γοητεία τους, και φεύγοντας από εκεί θα δώσετε υπόσχεση να επιστρέψετε!



Πηγή: skai.gr

