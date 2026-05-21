Το συναρπαστικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, το Μπουένος Άιρες, ολοκληρώνεται στο νέο επεισόδιο του Happy Traveller, το Σάββατο 23 Μαΐου στις 16.40, στον ΣΚΑΪ.

Στο τέταρτο μέρος του ταξιδιού στην αργεντίνικη πρωτεύουσα, το Happy Traveller αφήνει πίσω του το κέντρο της πόλης και ανακαλύπτει προορισμούς γύρω από το Μπουένος Άιρες, αλλά και λιγότερο γνωστές γειτονιές του.

Δείτε το trailer:

Η περιήγηση ξεκινά από το San Isidro, μία από τις πιο όμορφες περιοχές βόρεια της πόλης, με τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό San Isidro να δεσπόζει στο κέντρο της. Στη συνέχεια, ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα κατευθύνονται προς το Τίγκρε, όπου κάνουν βαρκάδα στα κανάλια του Δέλτα του Παρανά. Εκεί συναντούν ένα μοναδικό φυσικό τοπίο με νησίδες, ξύλινα σπίτια και φοβερές εικόνες.

Το ταξίδι συνεχίζεται στην παραδοσιακή πόλη San Antonio de Areco, γνωστή για τη παραδοσιακή κουλτούρα των Γκαούτσο. Εκεί, ο Ευτύχης δοκιμάζει αυθεντική τοπική κουζίνα και γνωρίζει από κοντά τον τρόπο ζωής της αργεντίνικης υπαίθρου.

Η επιστροφή στην πόλη φέρνει την ομάδα στην εμβληματική αγορά Abasto που έχει μετατραπεί σε ένα σύγχρονο εμπορικό κέντρο καθώς και στον ιστορικό σταθμό Once, έναν από τους πιο πολυσύχναστους σταθμούς της πόλης και ένα σημείο που το 2012 έγινε μια από τις χειρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην ιστορία της Αργεντινής.

Το ταξίδι στο Μπουένος Άιρες ολοκληρώνεται, αποχαιρετώντας την πρωτεύουσα της Αργεντινής και επιστρέφοντας στην Ελλάδα για νέες ταξιδιωτικές περιπέτειες.

#happytraveller: ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες!

Πηγή: skai.gr

