Για μπουγάτσα στην Ξάνθη

Του Νικόλα Μπάρδη

Η μπουγάτσα, ένα από τα πιο εμβληματικά αρτοσκευάσματα με φύλλο, έφτασε στην Ελλάδα από τους Μικρασιάτες πρόσφυγες μετά το 1922, και τα επόμενα χρόνια την καθιέρωσαν σε πολλές πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, όπως στην Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες και την Ξάνθη. Η ξακουστή μπουγάτσα, που μετρά πλέον αναρίθμητους θαυμαστές εντός και εκτός συνόρων, έχει τις ρίζες της στην Κωνσταντινούπολη, ενώ η ετυμολογία της λέξης προέρχεται από το ιταλικό “focaccia”. Μέσα στα χρόνια η αυθεντική μπουγάτσα εξελίχθηκε από «πίτα των φτωχών» σε γαστρονομικό σήμα κατατεθέν πολλών ελληνικών πόλεων. Θα τη βρείτε με κρέμα, τυρί, ακόμη και κιμά, ενώ σύμφωνα με τους ειδικούς οι Σερραίοι μάστορες είναι οι καλύτεροι του είδους.

Όπως στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρρες, έτσι και στην Ξάνθη η μπουγάτσα είχε την τιμητική της, και αγαπήθηκε πολύ από τους ντόπιους. Εκεί, λοιπόν, άνοιξαν πολλά εργαστήρια, αλλά υπήρχαν και πλανόδιοι πωλητές μπουγάτσας, γνωστοί και ως μπουγατσατζήδες! Με τα γραφικά πολύχρωμα τρίκυκλα και μία τροχήλατη καντίνα οι πωλητές μπουγάτσας ξεχύνονταν στους δρόμους της πόλης, για να δώσουν στον κόσμο το ξεχωριστό αυτό έδεσμα, ενώ κάθε Σάββατο είχαν τη δική τους θέση στο παζάρι. Εκτός από τους πλανόδιους πωλητές μπουγάτσας, στην Ξάνθη μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80 αλλά και για κάποια χρόνια τη δεκαετία του ’90 υπήρχαν και οι πλανόδιοι «γιατροί της πείνας», εξίσου με τροχήλατες καντίνες, που εκτός από μπουγάτσα πωλούσαν παστέλι και σάμαλι.

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα ταξίδεψε μέχρι την κοσμοπολίτικη Ξάνθη και μπήκε στο εργαστήριο μπουγάτσας «Το Ανώτερον» του Κ. Κωνσταντινίδη που μετρά πολλές δεκαετίες ζωής και προσφέρει στους κατοίκους της περιοχής αλλά και τους επισκέπτες παραδοσιακή, χειροποίητη μπουγάτσα. Η αυθεντική συνταγή περνάει από γενιά σε γενιά, για να μην χαθεί αυτή η ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου, αλλά και να μην ξεχαστεί η ιστορία των Μικρασιατών που την έφεραν από τις χαμένες πατρίδες το 1922. Ο ίδιος έμαθε τη δουλειά από τον πατέρα του και καθημερινά φτιάχνει χορταστικές και λαχταριστές μπουγάτσες με αγάπη και μεράκι. Μία μπουκιά δεν κρύβει μέσα της απλά νοστιμιά, αλλά και την ιστορία ενός τόπου. Αν βρεθείτε στην πόλη, αξίζει να τη δοκιμάσετε!

Πηγή: skai.gr

