Μουτζούρης: Το τρενάκι του Πηλίου

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του Πηλίου αποτελεί το ιστορικό τρενάκι του, γνωστό και ως "Μουτζούρης", ένα μικρό σιδηροδρομικό θαύμα που συνεχίζει μέχρι σήμερα να εντυπωσιάζει επισκέπτες και ταξιδιώτες.

Το τρενάκι κινείται πάνω σε σιδηροτροχιές πλάτους μόλις 60 εκατοστών, γεγονός που το καθιστά μία από τις στενότερες σιδηροδρομικές γραμμές στον κόσμο. Το παρατσούκλι "Μουτζούρης" προέρχεται από τις πρώτες ατμομηχανές που χρησιμοποιήθηκαν στη γραμμή, οι οποίες άφηναν έντονο καπνό και καπνιά στο πέρασμά τους, "μουτζουρώνοντας" το τοπίο αλλά και τους επιβάτες.

Η πανέμορφη διαδρομή του τρένου εκτείνεται σε περίπου 15 χιλιόμετρα και διαρκεί περίπου 90 λεπτά. Το ταξίδι ξεκινά από τα Άνω Λεχώνια και καταλήγει στις Μηλιές, ένα από τα πιο γραφικά χωριά του Πηλίου.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής πραγματοποιείται ενδιάμεση στάση 15 λεπτών στην Άνω Γατζέα, τόσο κατά τη μετάβαση όσο και κατά την επιστροφή. Η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια, μεταξύ του 1894 και του 1903. Το έργο αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωριών του Πηλίου, διευκολύνοντας τη μεταφορά ανθρώπων και προϊόντων.

Επικεφαλής μηχανικός για την κατασκευή της γραμμής ήταν ο Ιταλός μηχανικός Evaristo De Chirico, ο οποίος σχεδίασε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τεχνικό έργο μέσα σε δύσβατο ορεινό τοπίο. Χάρη στον σχεδιασμό και την τεχνογνωσία του, το τρενάκι του Πηλίου κατάφερε να συνδυάσει την τεχνική αρτιότητα με την αρμονική ένταξη στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Σήμερα, το τρενάκι του Πηλίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής, προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία ταξιδιού μέσα στη φύση και την ιστορία του βουνού των Κενταύρων.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, ταξίδεψε με τον θρυλικό Μουτζούρη και κατέγραψε τη μαγική διαδρομή, αλλά και τις ενθουσιώδεις αντιδράσεις των ταξιδιωτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.