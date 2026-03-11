Τσαγκαράδα: Το χωριό που αγάπησε η Τζένη Καρέζη

Ποιος γνώριζε ότι η σταρ του ελληνικού κινηματογράφου διέθετε εξοχικό στο Πήλιο και ήταν ερωτευμένη με την Τσαγκαράδα, γραφικό χωριό του βουνού των Κενταύρων, για αποδράσεις εκείνη την εποχή;

Η Τζένη Καρέζη ήθελε να δραπετεύει τον ελεύθερο χρόνο της στην εξοχή. Το Πήλιο ήταν το μέρος που αγαπούσε. Στην Τσαγκαράδα είχε αγοράσει ένα σπίτι, όπου αισθάνθηκε ότι βρήκε το δικό της παράδεισο ανάμεσα στα πλατάνια.

Εκεί πήγαινε όταν ήθελε να ξεκουραστεί, μακριά από την πολυκοσμία και τα φώτα της δημοσιότητας, εγκαινιάστηκε ένα θεατράκι που φέρει το όνομά της.

Σήμερα, οπως παρουσιάζει το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, οι πολιτιστικοί οργανισμοί σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς διοργανώνουν παραστάσεις κι έτσι η μνήμη της Τζένης συνεχίζει και συντροφεύει τον κάθε επισκέπτη.

