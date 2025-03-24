Του Νικόλα Μπάρδη

Πέντε χιλιόμετρα μακριά από το Καρπενήσι, σκαρφαλωμένο σε υψόμετρο 940 μέτρων και καλά κρυμμένο μέσα σε ένα πυκνό ελατόδασος, βρίσκεται το γραφικό χωριό Κορυσχάδες Ευρυτανίας. Το εν λόγω χωριό, που μετράει σήμερα περίπου 50 μόνιμους κατοίκους, συνδέθηκε με την ιστορία της Εθνικής Αντίστασης. Εκεί, λοιπόν, συνήλθε κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ύστερα από πανελλήνιες μυστικές εκλογές, το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελούσαν αντιπρόσωποι από τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Τη διενέργεια των εκλογών αποφάσισε και ανήγγειλε η Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης, η λεγόμενη «Κυβέρνηση των Βουνών», που είχε σχηματιστεί με πρωτοβουλία του ΕΑΜ τον Μάρτιο του 1944. Στις εκλογές έλαβαν μέρος περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Έλληνες και εκλέχθηκαν 250 εθνοσύμβουλοι, από ένα ευρύ φάσμα. Στις συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου συμμετείχαν πέντε καθηγητές πανεπιστημίου, δύο μητροπολίτες, οκτώ στρατηγοί, είκοσι δημόσιοι υπάλληλοι, πέντε βιομήχανοι, δέκα δημοσιογράφοι, δεκαπέντε γιατροί, είκοσι πέντε δικηγόροι, είκοσι τρεις αγρότες, δέκα καθηγητές γυμνασίου, είκοσι δύο εργάτες και άλλοι πολλοί.

Οι Καρυσχάδες, όμως, δεν ξεχωρίζουν μόνο για την ιστορία τους, αλλά και για την ξεχωριστή αρχιτεκτονική και το μεγάλο φυσικό τους κάλλος. Φτάνοντας στο χωριό, θα κάνετε μία στάση στην γραφική πλατεία του χωριού, με τον μεγάλο πλάτανο και την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, που χρονολογείται από το 1865. Η ηρεμία που επικρατεί στην περιοχή θα σας συνεπάρει από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Μακριά από τη βαβούρα των μεγάλων πόλεων, μέσα στον καθαρό, βουνίσιο αέρα θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε μία βαθιά ανάσα και να αποφορτιστείτε από τα άγχη της καθημερινότητας.

Ακολουθώντας το μονοπάτι προς τον κάτω μαχαλά του χωριού θα δείτε ένα ρέμα, τα νερά του οποίου καταλήγουν στον Καρπενησιώτη ποταμό. Όλα τα σπίτια του οικισμού είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από πέτρα και ξύλο, δύο υλικά που υπάρχουν σε αφθονία στην τριγύρω περιοχή, και ενσωματώνονται πλήρως με το φυσικό τοπίο. Από μακριά το χωριό μοιάζει να είναι φυσική προέκταση των δασωμένων πλαγιών και καμία παραφωνία δεν χαλάει το σκηνικό.

Μέσα στον οικισμό υπάρχουν ακόμη και σήμερα πολλά καλοδιατηρημένα διώροφα αρχοντικά, με εντυπωσιακούς κεντρικούς εξώστες και σαχνισιά, που παραπέμπουν στην ηπειρώτικη αρχιτεκτονική, ενώ στο εσωτερικό τους σώζονται μοναδικά ξυλόγλυπτα ταβάνια. Πάνω από το χωριό, στον λόφο του Παλαιόκαστρου, εντοπίστηκαν λείψανα παλαιοχριστιανικού κάστρου, η ιστορία του οποίου όμως δεν μας είναι ακόμη γνωστή.

Η βόλτα συνεχίζεται στο παλιό σχολείο του χωριού όπου στεγάζεται σήμερα το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Το συγκεκριμένο κτίσμα, που χρονολογείται από το 1938, έμελλε να φιλοξενήσει τις εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου στις 14-27 Μαΐου 1944. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να δείτε μία πλούσια συλλογή από το φωτογραφικό αρχείο του εμβληματικού φωτογράφου της Αντίστασης, Σπύρου Μελετζή, ενώ οι εσωτερικοί τοίχοι του σχολείου κοσμούνται από τις εκπληκτικές τοιχογραφίες του Βάλια (Βαλεντίνου) Σαμαρτζίδη, ζωγράφου της Αντίστασης, και παρουσιάζουν τους αγωνιστές του 1821 και τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Εκεί ο χρόνος μοιάζει να έχει «παγώσει».

Όποια εποχή του χρόνου κι αν επιλέξετε να επισκεφτείτε την περιοχή, θα μαγευτείτε από την ομορφιά και την αύρα του τόπου. Το χωριό είναι σαν μία ζωντανή καρτ ποστάλ της αυθεντικής ευρυτανικής ψυχής και του ασίγαστου ελληνικού πνεύματος.



Πηγή: skai.gr

