Βαρκάδα στην πανέμορφη Λίμνη Κρεμαστών

Του Νικόλα Μπάρδη

Ανάμεσα στους ορεινούς όγκους της Αιτωλοακαρνανίας και της Ευρυτανίας δημιουργήθηκε το 1965 η Λίμνη των Κρεμαστών, η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδας.

Τα γαλαζοπράσινα νερά της με φόντο τα επιβλητικά βουνά της περιοχής, συνθέτουν ένα τοπίο μεγάλου φυσικού κάλλους. Η λίμνη δημιουργήθηκε μετά την κατασκευή του ομώνυμου φράγματος και εκεί καταλήγουν υδάτινοι όγκοι από τον Αχελώο, τον Αγραφιώτη, τον Ταυρωπό και Τρικεριώτη ποταμό.

Η Λίμνη των Κρεμαστών έχει χωρητικότητα 4.750.000.000 m³ νερού, ενώ κατά τον σχηματισμό της βυθίστηκαν τρία χωριά, το βυζαντινό μοναστήρι της Επισκοπής, η ιστορική μονοκάμαρη γέφυρα της Τατάρνας και το εμβληματικό γεφύρι του Μανώλη, το οποίο ξεπροβάλλει κάθε καλοκαίρι, όταν πέφτει η στάθμη των νερών.

Πάνω από τη λίμνη υψώνονται δύο εντυπωσιακές γέφυρες, που ενώνουν τους δύο γειτονικούς νομούς της Αιτωλοακαρνανίας και της Ευρυτανίας. Η μία είναι η Γέφυρα της Επισκοπής και η άλλη η βραβευμένη για την αρχιτεκτονική της Γέφυρα της Τατάρνας, που βρίσκεται πολύ κοντά στο ιστορικό Μοναστήρι της Τατάρνας. Εκεί συναντούμε δύο ακόμη γέφυρες, της Τέμπλας και το ιστορικό γεφύρι του Μανώλη, που μισοβυθισμένο πλέον στέκει αγέρωχο για περισσότερα από 400 χρόνια και μαγνητίζει τα βλέμματα των επισκεπτών. Όλη η περιοχή έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Natura 2000 και είναι προστατευόμενη.

Στην πανέμορφη αυτή λίμνη, που βρίσκεται κυριολεκτικά «κρεμασμένη» στους ορεινούς όγκους της Πίνδου, πραγματοποιούνται καθημερινά πρωί - απόγευμα δωρεάν ξεναγήσεις εν πλω με καραβάκι, σε διαφορετικές διαδρομές, στο πλαίσιο προγράμματος για την ανάδειξη των Ελληνικών Φιόρδ, στο οποίο συμπράττουν οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας και οι Δήμοι Αγρινίου, Αγράφων, Αμφιλοχίας και Καρπενησίου σε μία προσπάθεια ανάδειξης της Λίμνης των Κρεμαστών.

Οι υδάτινοι σχηματισμοί στις γύρω βουνοπλαγιές σχηματίζουν δαντελωτά φιόρδ, που είναι εξίσου εντυπωσιακά τόσο μέσα από το νερό, όσο και από ψηλά. Αν θέλετε να απολαύσετε μία πανοραμική θέα της λίμνης, τότε θα πάτε στην περιοχή «Τσαγκαράλωνα», τρία χιλιόμετρα μακριά από το γραφικό χωριό Φιδάκια Ευρυτανίας και θα έχετε απρόσκοπτη θέα στη λίμνη των Κρεμαστών και την Γέφυρα της Επισκοπής. Αξίζει να αναφέρουμε, πως μέσα στη λίμνη συναντούμε 10 διαφορετικά είδη ψαριών!

Αν βρεθείτε στην περιοχή, αξίζει να κάνετε μία επίσκεψη και στην ιστορική Μονή της Τατάρνας, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Τριπόταμος Ευρυτανίας και έχει εντυπωσιακή θέα στη Λίμνη των Κρεμαστών και τα αντικριστά βουνά του Βάλτου. Η παράδοση τοποθετεί την ίδρυση του μοναστηριού τον 12ο αι. και συγκεκριμένα το 1.111 μ.Χ. Πολλοί παλαιοί το αποκαλούσαν «Βασιλικό», ενώ στην ανάδειξή του συνέβαλε καθοριστικά η Αγία Θεοδώρα της Άρτας. Το ιδιαίτερο όνομα της μονής (Τατάρνα ή Τετάρνα) μάλλον σημαίνει «χώρος συγκέντρωσης ανθρώπων ή ζώων».

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας το μοναστήρι ανέπτυξε έντονη αντιστασιακή δράση και υπέστη πολλές καταστροφές. Σήμερα, στο μουσείο του μοναστηριού διασώζονται πολλά κειμήλια, όπως άμφια, ευαγγέλια, εικόνες, και μεταξύ αυτών και το καντήλι που πρόσφερε ο Κατσαντώνης (ηρωικός κλέφτης των Αγράφων και του Βάλτου), σε εκπλήρωση τάματος. Το ιστορικό αυτό μοναστήρι είναι αφιερωμένο στο γενέθλιο της Θεοτόκου και γιορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.