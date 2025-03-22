Μια παρέα οκτώ ατόμων μετακινούμενη με τέσσερα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα ξεκίνησε νωρίς το πρωί από διάφορες γειτονιές της Αθήνας, με τελικό προορισμό τις Ανθισμένες Ροδακινιές, οι οποίες απλώνονται σε έκταση 150.000 στρεμμάτων στον εύφορο κάμπο της Ημαθίας και της Πέλλας και κάθε χρόνο «ντύνονται» με τα 8,5 δισ. λουλούδια που ανθίζουν και σηματοδοτούν την έλευση της Άνοιξης στη χώρα μας.

Το ταξίδι πολύωρο αλλά ευχάριστο και η προσμονή για αυτόν τον μοναδικό πίνακα, που είναι βαμμένος με όλη την χρωματική παλέτα του ροζ, κορυφωνόταν καθώς οι επιβαίνοντες των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων πλησίαζαν στο τελικό τους προορισμό. «Ζήσαμε τη μαγεία προτού φτάσουμε στη Βέροια», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μία εκ των επιβατών, η 62χρονη Γεωργία Παύλου, περιγράφοντας τα συναισθήματα που την κατέκλυσαν στη διαδρομή, όταν στα αριστερά της έστεκε αγέρωχος και επιβλητικός ο Όλυμπος και δεξιά ξεπρόβαλλαν οι πρώτες ανθισμένες ροδακινιές.

Με το που άρχισε η φύση να ξετυλίγει τον χρωματιστό της πίνακα οι ασύρματοι πομποδέκτες της παρέας πήραν φωτιά και τα επιφωνήματα θαυμασμού διαδέχονταν το ένα το άλλο, όπως εξηγεί. «Μία κυρία της παρέας που έχει βρεθεί στις Ανθισμένες Κερασιές της Ιαπωνίας, μας είπε χωρίς κανέναν ενδοιασμό και δισταγμό ότι οι Ανθισμένες Ροδακινιές της Β. Ελλάδας είναι πολύ πιο μεγαλοπρεπές και αναζωογονητικό θέαμα έναντι αυτού που είχε αντικρίσει στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου», αναφέρει.

Συνεχίζοντας την περιγραφή της η κ. Παύλου εξιστορεί ότι «εκεί που παραμέναμε συγκεντρωμένοι στον δρόμο του ταξιδιού μας, ξαφνικά αρχίσαμε να γυρνάμε τα κεφάλια μας αριστερά και δεξιά και πραγματικά δεν χορταίναμε τα χρώματα και τις εικόνες που μας αποκαλύπτονταν». Τελικά, όπως προσθέτει, «όλα όσα βλέπουμε τόσα χρόνια σε φωτογραφίες στο διαδίκτυο και διαβάζουμε, όχι μόνο είναι πέρα για πέρα αληθινά, αλλά είναι ακόμη καλύτερα» και «νοιώθουμε τεράστια ικανοποίηση και χαρά και για όλα αυτά ενημερώσαμε και τους φίλους μας που μπορεί να έστριψαν για άλλον προορισμό, αλλά τελικά θα μας ακολουθήσουν σε αυτό το ταξίδι στη μαγεία της φύσης».

Συνολικά, οκτώ αυτοκινούμενα τροχόσπιτα έχουν σταθμεύσει σε σημείο της Βέροιας, και όλη η παρέα θα παραμείνει στην περιοχή μέχρι και την προσεχή Κυριακή, προκειμένου να συμμετάσχει στις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί και από τον Τουριστικό Όμιλο Βέροιας, η επικεφαλής του οποίου Ιωάννα Πιλιτσίδου, όπως σημειώνει η κ. Παύλου «είναι δίπλα μας σε ό,τι χρειαστούμε, γεγονός που μας ανακουφίζει και μας χαροποιεί ιδιαίτερα».

Η Βέροια δυναμικά στον τουριστικό χάρτη

Είναι γεγονός ότι κάποιοι -Έλληνες και ξένοι- ξεκινούν τον προγραμματισμό για τη δική τους συνάντηση με τη ...μαγεία έως έναν χρόνο νωρίτερα, διερωτώμενοι όλο αυτό το διάστημα αν όντως θα τη βρουν όπως τόσοι και τόσοι τους έχουν μιλήσει για αυτήν. Άλλοι πάλι, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τι σημαίνει κάμπος πασπαλισμένος με όλη τη χρωματική παλέτα του ροζ, απλώς αδημονούν να βρεθούν και πάλι στην περιοχή όπου η φύση μεγαλουργεί και κάθε χρόνο φτιάχνει έναν μοναδικό πίνακα, ο οποίος όσο και να έχει φωτογραφηθεί, πάντα εκπλήσσει. Άλλωστε, η μαγεία της φύσης είναι όντως ανεξάντλητη και σχεδόν ποτέ δεν απογοητεύει με τα κάλλη της εκείνους που την εμπιστεύονται και της αφήνονται, όπως επισημαίνει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Βέροιας (ΤΟΒ), Γιάννα Πιλιτσίδου.

Έτσι και φέτος, οι εκδηλώσεις «Ανθισμένες Ροδακινιές» στη Βέροια Ημαθίας, αν και διοργανώνονται για όγδοη φορά, έχουν να πουν μια διαφορετική ιστορία, πατώντας βέβαια στην ίδια σκαλέτα και προσελκύουν εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Άλλωστε, η Βέροια έχει μπει δυναμικά στον χάρτη διαμονής των τουριστών στην Ελλάδα -Ελλήνων και ξένων- με τα ταξιδιωτικά γραφεία να έχουν εντάξει τον προορισμό στα προγράμματά τους, όπως εξηγεί η κ. Πιλιτσίδου.

«Από το 2017 ξεκινήσαμε τις προσπάθειες για να αναδείξουμε την περίοδο της ανθοφορίας των ροδακινιών, οι οποίες καλύπτουν μια απέραντη περιοχή στον κάμπο της Βέροιας, της Ημαθίας αλλά και της Πέλλας», υπενθυμίζει και προσθέτει πως «όταν κάποιος στέκεται στο " μπαλκόνι της Βέροιας", αντικρίζει μια ροζ θάλασσα από λουλούδια, μυρίζει το άρωμά τους και νοιώθει στον ουρανίσκο του τις γεύσεις που μεγαλώνουν πάνω στα δέντρα».

Οι φετινοί επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Δεκάδες τουριστικά λεωφορεία συρρέουν στην περιοχή με τους επιβαίνοντες να αδημονούν για τη στιγμή που θα βρεθούν ανάμεσα στις Ανθισμένες Ροδακινιές, σημειώνει η κ. Πιλιτσίδου, προσθέτοντας ότι ακόμα και μεμονωμένοι επισκέπτες Έλληνες από την Αθήνα, τον Βόλο και την Αλεξανδρούπολη «έρχονται στον τόπο μας να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι όσα τόσα χρόνια τους επικοινωνούμε και η χαρά μου είναι μεγάλη που δεν απογοητεύονται».

Επίσης, στην περιοχή βρέθηκαν Ουκρανοί ποδηλάτες, επισκέπτες από τη Ρωσία και την Αρμενία, αλλά και Βαλκάνιοι. Μάλιστα, σύμφωνα με την κ. Πιλιτσίδου, «το περασμένο Σαββατοκύριακο μας επισκέφτηκε ένα ζευγάρι από τη Βουλγαρία με τους φίλους τους, οι οποίοι ήρθαν και πέρυσι στην περιοχή μας για τις Ανθισμένες Ροδακινιές» και «είναι οι ίδιοι που πριν λίγες ώρες με ενημέρωσαν, καθώς με τους περισσότερους γινόμαστε και φίλοι, ότι σήμερα θα είναι και πάλι εδώ για το τριήμερο».

Οι δράσεις και η γιορτή για τις Ανθισμένες Ροδακινιές βρίσκονται σε εξέλιξη ήδη από το περασμένο Σαββατοκύριακο με τη ροδακινιά -το «Δέντρο της Ζωής του Επίγειου Παραδείσου» σύμφωνα με τις παραδόσεις της Ανατολής, που φέρνει ζωή και χαρά και τα άνθη της συμβολίζουν τη γονιμότητα και την ανανέωση και έχουν εμπνεύσει καλλιτέχνες όπως ο Van Gogh- να βρίσκεται στον πυρήνα του ενδιαφέροντος.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Σήμερα κατά τις ώρες 15:00 -17:30 στον «Κήπο της Μνήμης» του Αρχαιολογικού Μουσείου Βέροιας θα πραγματοποιηθεί ένα βιωματικό εργαστήριο αυτοβελτίωσης με την ψυχοθεραπεύτρια - Συγγραφέα Διονυσία Γιαννοπούλου με τον τίτλο "Ανθίζοντας", στηριγμένο στο ομώνυμο βιβλίο "Ανθίζοντας", εκδόσεις Κey books.

Αύριο, με ώρα συγκέντρωσης στις 10 το πρωί στις Σαραντόβρυσες Κτήμα Αλέξανδρος οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ακολουθήσουν έναν περίπατο ή να κάνουν μια ποδηλατάδα στις Ανθισμένες Ροδακινιές και υπόσχονται πώς ότι και να διαλέξετε η ομορφιά της φύσης θα σας ανταμείψει! Παράλληλα, η ομάδα του ΤΟΒ και η Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ν. Ημαθίας, έχουν ετοιμάσει ένα μοναδικό σκηνικό ένα πανέμορφο και εντυπωσιακό αερόστατο για να ποζάρετε μαζί του ανάμεσα στα ανθισμένα χωράφια!

Την Κυριακή 23 Μαρτίου 2025 ώρα 14:00 - Σαραντόβρυσες Κτήμα Αλέξανδρος, η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε στο πλαίσιο της δράσης «Τρώμε Τοπικά» του Διακρατικού Σχεδίου «LOCAL TOUR», αναδεικνύει την τοπική γαστρονομία μέσα από τα προϊόντα της περιοχής. Και όπως κάθε χρόνο ο ΤΟΒ σας προσφέρει κομποστάκια από ζουμερά ροδάκινα του Ημαθιώτικου κάμπου από τη Venus Growers και τα συνοδεύουμε με Ροζέ κρασί (Ξηρό, Ξινόμαυρο & Μαντηλαριά) από τους Αμπελώνες Θυμιόπουλου!

Την Παρασκευή 28 Μαρτίου SALA ELIA, ώρα 21:30, ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας σας προσκαλεί για δεύτερη χρονιά σε ένα ξεχωριστό Pink Wine Party, όπου το ροζέ κρασί της περιοχής συναντά τη μαγεία των ροζ λουλουδιών! Ελάτε να απολαύσουμε εκλεκτά κρασιά, υπέροχη ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα και να διασκεδάσουμε με τη μοναδική μουσική των Balsam Blue! Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον Σύλλογο "Τα Παιδιά της 'Ανοιξης". Χορηγοί των οίνων της εκδήλωσης τα οινοποιεία: Κτήμα Αργυράκη | Οινοποιείο Μαραντίδη | Ευστρατία Ταζογλίδου | Κτήμα Ταραλά.

Την Κυριακή 30/3 στις 10 το πρωί έχει προγραμματιστεί μια περιπέτεια με MOUNTAIN BIKE, για μια συναρπαστική ορεινή ποδηλατάδα μέσα σε ένα μαγευτικό ανοιξιάτικο τοπίο, όπου τα ροζ άνθη των ροδακινιών δημιουργούν το πιο εντυπωσιακό σκηνικό!

Προγραμματίζεται επίσης δράση για τους μικρούς μαθητές με την υποστήριξη της Α΄Βαθμιας Δ/νσης Ημαθίας, με τίτλο "Η Βέροια ανθίζει... γίνε εσύ ο διαφημιστής/στρια της! Έτσι, εάν σου αρέσει να τραβάς βίντεο και θέλεις να δείξεις σε όλο τον κόσμο πόσο μαγική είναι η Βέροια την άνοιξη, ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας με την υποστήριξη της Α΄Βαθμιας Δ/νσης Ημαθίας σε καλούν σε μια απίθανη αποστολή!

«Οι Ανθισμένες Ροδακινιές μοιάζουν με ένα τεράστιο ροζ σύννεφο που αγκαλιάζει την πόλη μας! Ψάχνουμε εσένα για να γίνεις ο μικρός πρεσβευτής της Βέροιας και να δημιουργήσεις ένα διαφημιστικό σποτάκι που θα ταξιδέψει την ομορφιά του τόπου μας σε όλο τον κόσμο! Τι πρέπει να κάνετε? Να γράψετε ένα σενάριο με την τάξη σου. Τώρα, πάρτε το κινητό και την κάμερά των γονιών σου ή του δασκάλου και γυρίστε ένα μικρό βίντεο για τις ανθισμένες Ροδακινιές!», καλεί ο ΤΟΒ και ζητά :«Πείτε μας - στα Ελληνικά και Αγγλικά- γιατί κάποιος πρέπει να επισκεφτεί τη Βέροια την άνοιξη! Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας- μπορεί να είναι αστείο, γλυκό, εντυπωσιακό ή παραμυθένιο! Όλα τα βίντεο θα γίνουν μέρος της τουριστικής καμπάνιας του ΤΟΒ και θα προβλήθουν στα Social Media του ΤΟΒ!»

Εξάλλου, σε εξέλιξη παραμένει ο 8ος φωτογραφικός διαγωνισμός, σε συνεργασία με την Ένωση Φωτογράφων Κ.Δ. Μακεδονίας και με θέμα «Ανθισμένες Ροδακινιές και Ζώα». Μέσα από τον διαγωνισμό, αναδεικνύεται το μήνυμα της προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος, υπενθυμίζοντάς μας ότι κάθε μας πράξη επηρεάζει τον πλανήτη και την ευημερία των μελλοντικών γενεών.

Επίσης, ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας έχει προσκαλέσει καλλιτέχνες κάθε μέσου καλλιτεχνικής έκφρασης να δηλώσουν συμμετοχή στο καλλιτεχνικό κάλεσμα που αφορά τη δημιουργία εικαστικών έργων με θέμα το μοναδικό φαινόμενο του κάμπου μας, ενώ «τρέχει» και δράση που αφορά την καλύτερη στολισμένη βιτρίνα εμπορικών καταστημάτων με θέμα φυσικά...τις Ανθισμένες Ροδακινιές.

