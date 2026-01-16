Το Happy Traveller συνεχίζει το οδοιπορικό στον Καναδά και το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στις 16.45, ταξιδεύει στο Τορόντο, μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες μητροπόλεις της Βόρειας Αμερικής.

Το επεισόδιο ξεκινά από το κέντρο της πόλης και το Financial District, με τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες του Τορόντο, τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Union Station και την Nathan Phillips Square, με φόντο το παλιό και το νέο Δημαρχείο.

Έπειτα, η εκπομπή επισκέπτεται την ιστορική αγορά St. Lawrence και το Distillery District - μια βιομηχανική περιοχή, την ελληνική γειτονιά της πόλης - το Greektown on Danforth και την εκκλησία της Αγίας Ειρήνης του Τορόντο, όπου ο Ευτύχης συναντά μέλη της ελληνικής ομογένειας.

Αλλαγή σκηνικού στο High Park, με θέα προς τη Λίμνη Οντάριο, πριν από το ιστορικό Fort York και τον χώρο της Canadian National Exhibition, περνώντας κάτω από την αψίδα Πύλες των Πριγκίπων (Princes' Gates).

Η επιστροφή στο κέντρο περιλαμβάνει επίσκεψη στον CN Tower και την επική δοκιμασία EdgeWalk, όπου ο Ευτύχης αιωρείται πάνω από την πόλη του Τορόντο δεμένος με σχοινιά. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με χαλαρή βραδινή βόλτα στον καθεδρικό ναό St. Michael's Cathedral Basilica και στην Yonge-Dundas Square.

Την επόμενη μέρα, ο Ευτύχης βρίσκεται στο Harbourfront και επιβιβάζεται για βαρκάδα στα Toronto Islands, απ’ όπου αποκαλύπτεται η πανοραμική εικόνα της πόλης.

