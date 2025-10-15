Ως το αυθεντικό νησί του Mamma Mia που διαθέτει θετική αύρα και εντυπωσιακή φύση προβάλλει την Σκόπελο η ιστοσελίδα WMN.de σε ένα από τα πρώτα δημοσιεύματα των διεθνών ΜΜΕ που προτείνουν την Ελλάδα ως τον ιδανικό προορισμό για το 2026 (https://www.wmn.de/travel/skopelos-insel-griechenland-geheimtipp-id824051).

Ο γερμανικός ψυχαγωγικός και ταξιδιωτικός ιστότοπος κάνει λόγο για γραφικά χωριά με δαιδαλώδη σοκάκια, υπέροχες περιπατητικές διαδρομές, ονειρικά τοπία που σε μεταφέρουν στο μιούζικαλ του Mamma Mia, παραλίες που ξεπροβάλλουν από τα πευκοδάση και ασκούν ανυπέρβλητη γοητεία, θαλάσσιες εκδρομές αλλά και πολλές διαφορετικές δραστηριότητες για τους φίλους της περιπέτειας.

Το μέσο προτείνει τη Σκόπελο τόσο για τη χαμηλή όσο και για την υψηλή σεζόν καθώς, όπως τονίζει, παραμένει εξίσου εντυπωσιακή με ποιοτικές υπηρεσίες ακόμη και μέσα στην τουριστική αιχμή.

«Η Σκόπελος συνδέει με μοναδικό τρόπο διαφορετικές εμπειρίες από καλά κρυμμένες φυσικές γωνιές, την απόλυτη ηρεμία και τους αιωνόβιους θρύλους μέχρι την λάμψη του Mamma Mia, τη γαστρονομία, τα activities στη φύση, τις παραδόσεις, την τοπική παραγωγή, τις λαϊκές τέχνες, το ρεμπέτικο και τη διασκέδαση. Διαπιστώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους ταξιδιώτες, η στοχευμένη ανάδειξη του προορισμού έχει ξεκινήσει για το 2026 χωρίς να χαθεί χρόνος», επισημαίνει ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Σκοπέλου Γιώργος Παπαδαυίδ.

Πρόσφατα ο Δήμος Σκοπέλου συμμετείχε σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Λονδίνο που αφορούσε δημοπρασία με πρώτο αντικείμενο την κιθάρα του Bjorn Ulvaeus, διάσημου τραγουδιστή και μέλους του συγκροτήματος των ABBA (https://x.com/visit_skopelos/status/1977613555227861075). Τα έσοδα διατέθηκαν στον έγκυρο, διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό Nordoff & Robins που θεραπεύει μέσω της μουσικής άτομα με κινησιακές δυσκολίες και παθήσεις.

Η εκδήλωση αποτέλεσε το σημαντικότερο γεγονός της χρονιάς για το Mamma Mia και προσέλκυσε πλήθος σημαντικών προσωπικοτήτων, καλλιτεχνών και ΜΜΕ της Μ. Βρετανίας. Προσφέροντας διαμονή στο πλαίσιο της δημοπρασίας, η Σκόπελος αναδείχθηκε σε ένα επιλεγμένο διεθνές κοινό με σημείο αναφοράς την ενεργή υποστήριξη στις ευπαθείς ομάδες και την αγάπη για το Mamma Mia και την μουσική των ABBA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

