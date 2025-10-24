Λογαριασμός
Δρακότρυπα Καρδίτσας: Κλείνει το σχολείο μετά από 146 χρόνια λειτουργίας

Οριστικά κλείνει μετά από 146 χρόνια το Δημοτικό Σχολείο Δρακότρυπας Καρδίτσας. Στο χωριό έμειναν μόνο δύο παιδιά που πλέον φοιτούν σε άλλο χωριού

Δρακότρυπα Καρδίτσας: Κλείνει το σχολείο μετά από 146 χρόνια

Οριστικό φαίνεται πως είναι το κλείσιμο του Δημοτικού Σχολείου στην ορεινή Δρακότρυπα Καρδίτσας.

Το σχολείο αναστέλλει οριστικά τη λειτουργία του, μετά από συνολικά 146 χρόνια, έχοντας ανοίξει τις πύλες του για πρώτη φορά την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Στο χωριό έχουν μείνει μόνο δύο παιδιά, τα οποία αναγκάζονται να μετακινούνται καθημερινά σε άλλο χωριό για την εκπαίδευσή τους.

Τι είπαν τα ίδια, κάτοικοι και γονείς στην κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Καρδίτσα Όπου υπάρχει Ελλάδα SkaitvGR
