Ο Δήμος της Λίμνης Πλαστήρα προσπαθεί να κρατήσει ζωντανά τα χωριά του

Του Νικόλα Μπάρδη

Μέσα από το Πρόγραμμα «Επιστροφή στην Πατρίδα» ο Δήμος της Λίμνης Πλαστήρα κάνει ανοιχτό κάλεσμα σε οικογένειες με παιδιά, να πάνε και να εγκατασταθούν μόνιμα στα χωριά του Δήμου, όπου τους προσφέρουν εργασία και σπίτι για τη διαμονή τους.

Βλέποντας τα τελευταία χρόνια δραματική μείωση στον πληθυσμό της περιοχής, ο Δήμαρχος έκανε μία ανοιχτή συζήτηση με την κοινότητα, έβαλαν κάτω τις προκείμενες και αποφάσισαν να δράσουν, δίνοντας κίνητρο σε νέο κόσμο να πάει και να μείνει στα παραδοσιακά χωριά του Δήμου, που είναι κυριολεκτικά «πνιγμένα» στο πράσινο.

Και η αλήθεια είναι πως αυτή τους η κινητοποίηση είχε αποτέλεσμα! Τρεις νέες οικογένειες πήραν την απόφαση να μετακομίσουν εκεί, και να ξεκινήσουν τη ζωή τους από την αρχή, δίνοντας μία ευκαιρία στην ελληνική επαρχία. Σίγουρα η ζωή στο χωριό δεν είναι εύκολη και έχει αρκετές δυσκολίες. Ωστόσο, προσφέρει και κάποιες ποιότητες που δύσκολα συναντάς στις μεγάλες πόλεις. Το σχολείο παρέμεινε ανοιχτό, στην πλατεία ηχούν παιδικές φωνές, ενώ αρκετοί είναι και οι ψηφιακοί νομάδες που επέλεξαν σαν τόπο διαμονής τη Λίμνη Πλαστήρα, απ’ όπου εργάζονται εξ αποστάσεως σε διάφορα επαγγέλματα, που απαιτούν απλά καλό internet.

Μ’ αυτόν τον τρόπο έχουν και καλό μισθό, και απολαμβάνουν το αξεπέραστο φυσικό κάλλος της περιοχής, που αν ζούσαν σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη δεν θα το έβλεπαν ποτέ. Ενέργειες σαν κι αυτή ξεκίνησαν να κάνουν την εμφάνισή τους μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19 το 2020, και έκτοτε αρκετοί ήταν εκείνοι που υιοθέτησαν αυτήν την πρακτική και αποφάσισαν να κάνουν αποκέντρωση, πηγαίνοντας να ζήσουν στην επαρχία και σε απομακρυσμένα νησιά, έχοντας πάντα σαν σύμμαχό τους την εξέλιξη της τεχνολογίας και το καλό δίκτυο. Σήμερα στο Δήμο της Λίμνης Πλαστήρα έχουν μετεγκατασταθεί 12 συνολικά ψηφιακοί νομάδες και ο Δήμος ευελπιστεί να προσεγγίσει ακόμη περισσότερους στο κοντινό μέλλον.

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ ταξίδεψε μέχρι την Καρδίτσα και έκανε ένα ιδιαίτερο οδοιπορικό στα γραφικά χωριά του Δήμου Πλαστήρα, όπου συνάντησε και συνομίλησε με μία οικογένεια, που αποφάσισε να εγκαταλείψει τη Λάρισα και τη ζωή στην πόλη, και να ξεκινήσει από την αρχή σε ένα μικρό, ορεινό χωριό.

Οι ίδιοι λένε, πως δεν το έχουν μετανιώσει, ενώ η φιλοξενία και η αγάπη των ντόπιων, που τους υποδέχτηκαν με τον πιο ζεστό τρόπο, έκαναν το ξεκίνημά τους ακόμη πιο εύκολο. Μία και μόνο απόφαση είναι αρκετή για να σου αλλάξει τη ζωή, και να δώσει και πάλι πνοή στην ελληνική επαρχία, που χρόνο με τον χρόνο ερημώνει. Το κράτος πρέπει να σταθεί δίπλα σ’ αυτές τις οικογένειες και να δώσει δελεαστικά κίνητρα στον κόσμο για αντίστοιχες ενέργειες.



Πηγή: skai.gr

