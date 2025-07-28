Αύξηση 5,7% παρουσίασαν οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 10,3 εκατ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +556 χιλ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, τον Ιούνιο καταγράφηκαν 4 εκατ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση +206 χιλ./+5,4% σε σχέση με τον Ιούνιο 2024.

Ανοδική παραμένει η πορεία στις επιμέρους γεωγραφικές ενότητες την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025. Ειδικότερα, οι περισσότερες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις καταγράφηκαν στην Κρήτη, με 1,9 εκατ. επιβάτες, αυξημένες κατά +86 χιλ./+4,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ακολούθησαν τα Δωδεκάνησα, με 1,5 εκατ. αφίξεις (+19 χιλ./+1,3%) και τα Ιόνια Νησιά, με 1,3 εκατ. επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση +59 χιλ./+4,9%.

Στην Πελοπόννησο, οι αφίξεις ανήλθαν σε 81 χιλ. επιβάτες (+7 χιλ./+9,7%). Αντίθετα, οι Κυκλάδες αποτέλεσαν τη μοναδική γεωγραφική ενότητα που σημείωσε μείωση, καθώς καταγράφηκαν 328 χιλ. αφίξεις, μειωμένες κατά -42 χιλ./-11,5% σε σύγκριση με το 2024.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά +12,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 4.352 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά +10,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.327 εκατ. ευρώ, όσο και στην άνοδο των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά +15,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.813 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1.880 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά +3,6% ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά +57,2% και διαμορφώθηκαν στα 447 εκατ. ευρώ.

Oι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά +9,9% και διαμορφώθηκαν στα 772 εκατ. ευρώ ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά -7,8% και διαμορφώθηκαν στα 264 εκατ. ευρώ. Μειωμένες κατά -4,8% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 165 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά +13,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 481 εκατ. ευρώ ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά +15,9% και διαμορφώθηκαν στα 457 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη του αριθμού των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά το α' εξάμηνο του 2025 παρουσιάζει συνεχιζόμενη άνοδο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, συνεχίζοντας την τάση που ξεκίνησε το 2023 και ενισχύθηκε το 2024. Το β' τρίμηνο ξεκίνησε επίσης θετικά, καθώς τον Απρίλιο καταγράφηκαν 228 χιλ. καταλύματα, αυξημένα κατά +16 χιλ. σε σχέση με τον Απρίλιο του 2024 (212 χιλ.).

Τον Μάιο η αύξηση συνεχίστηκε με 236 χιλ. καταλύματα, κατά +18 χιλ. περισσότερα έναντι των 218 χιλ. του Μαΐου 2024. Τέλος, τον Ιούνιο ο αριθμός των καταλυμάτων ανήλθε σε 242 χιλ., καταγράφοντας νέα άνοδο +17 χιλ. έναντι των 225 χιλ. τον Ιούνιο του 2024. Η συνεχής αύξηση ενισχύει ακόμα περισσότερο την ανοδική δυναμική που διαμορφώθηκε από την αρχή του έτους.

Η ανοδική πορεία στις διαθέσιμες κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης συνεχίζεται σταθερά και το α' εξάμηνο του 2025, σε συνέχιση της θετικής εικόνας του 2024. Το β' τρίμηνο ξεκίνησε με ισχυρή άνοδο, καθώς τον Απρίλιο να καταγράφει 1.008 χιλ. κλίνες, αυξημένες κατά +73 χιλ. έναντι των 935 χιλ. του Απριλίου 2024. Τον Μάιο οι διαθέσιμες κλίνες ήταν 1.038 χιλ., κατά +76 χιλ. περισσότερες από τις 962 χιλ. του Μαΐου 2024.

Τον Ιούνιο, οι κλίνες αυξήθηκαν περαιτέρω σε 1.061 χιλ., σημειώνοντας αύξηση +70 χιλ. σε σύγκριση με τις 991 χιλ. τον Ιούνιο του 2024. Αξιοσημείωτο είναι πως το όριο του 1 εκατ. κλινών ξεπεράστηκε ήδη από τον Απρίλιο το 2025, αρκετά νωρίτερα σε σχέση με τον Ιούλιο το 2024, που αποτελεί και μήνα αιχμής για τον τουρισμό. Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2025 καταγράφηκαν διαδοχικά ρεκόρ στον αριθμό διαθέσιμων κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης (1.038 χιλ. και 1.061 χιλ. αντίστοιχα), σημειώνοντας τις υψηλότερες τιμές από τον Ιανουάριο του 2019 μέχρι σήμερα, με την αμέσως επόμενη υψηλότερη επίδοση να αφορά τον Αύγουστο του 2024 (1.023 χιλ.).

