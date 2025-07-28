Τη μοναδικότητα της Σάμου ως «αντίδοτου» κατά του υπερτουρισμού προβάλλουν πολλά τουριστικά και ενημερωτικά μέσα της Σκανδιναβίας παροτρύνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες να επιλέξουν ποιότητα στις διακοπές τους αντί για τη μαζικότητα γνωστών παραθεριστικών περιοχών.

Στους καλύτερους προορισμούς του Ευρωπαϊκού Νότου συγκαταλέγει η διαδικτυακή εφημερίδα Abc Nyheter το νησί του Πυθαγόρα κάνοντας λόγο για «ένα ταξίδι στην αυθεντική Ελλάδα».

Όπως αναφέρει το νορβηγικό μέσο, «η Σάμος είναι η γενέτειρα του μεγάλου φιλοσόφου Πυθαγόρα και θεωρείται το πιο εύφορο νησί της Ελλάδας, γεγονός που οδηγεί στην παραγωγή ελιών και οίνου εξαιρετικής ποιότητας. Το πανέμορφο νησί μπορεί να σας δελεάσει με τις αναρίθμητες μαγευτικές παραλίες και τα γραφικά ψαροχώρια. Επίσης διαθέτει συναρπαστικό παρελθόν προσφέροντας τη δυνατότητα για ένα εντυπωσιακό ταξίδι στο παρελθόν ανάμεσα στην ηλιοθεραπεία και το κολύμπι σε εξωτικά νερά».

Ο κατάλογος του Abc Nyheter ολοκληρώνεται με περιοχές της Πορτογαλίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και την Αλβανίας.

Σημειώνεται πως έντονο είναι το ενδιαφέρον για προβολή της Σάμου και των θεματικών πτυχών της σε αγορές όπως Ολλανδία, Ιταλία, Σκανδιναβία, Γερμανία και Μ. Βρετανία στο πλαίσιο δράσεων των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Σάμου σε συνεννόηση και με φορείς όπως τα Γραφεία ΕΟΤ.

Στο ίδιο πνεύμα, η ταξιδιωτική ιστοσελίδα της Σουηδίας First Class Magazine αποκαλεί τη Σάμο «το πράσινο νησί με την πλούσια ιστορία και την παράδοση στην οινοποιία» και τη συμπεριλαμβάνει στην ετήσια λίστα με τα «δέκα καλύτερα ελληνικά νησιά που λατρεύουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

