Παρά τις επιμέρους προκλήσεις που σημειώθηκαν κατά την έναρξη της εφετινής τουριστικής περιόδου, η εικόνα για αρκετούς ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς παραμένει ιδιαίτερα θετική.

Η 'Ανδρος, οι Λειψοί και η Νάξος καταγράφουν αξιοσημείωτες επιδόσεις στον τουριστικό τομέα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική ελκυστικότητά τους αλλά και τη δυναμική που αναπτύσσεται μέσω στοχευμένων δράσεων και ανάδειξης των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων. Από τις παρθένες παραλίες και τη μοναδική αρχιτεκτονική της 'Ανδρου, έως τη νησιωτική αυθεντικότητα και το ανερχόμενο προφίλ των Λειψών και τις ποικίλες εμπειρίες που προσφέρει η Νάξος σε κάθε τύπο ταξιδιώτη, τα τρία νησιά αποτυπώνουν μια ευρύτερη τάση ενίσχυσης της ποιοτικής και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στο Αιγαίο.

Την ίδια ώρα, οι τοπικές αρχές και οι κοινωνίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πορεία, υιοθετώντας στρατηγικές που εστιάζουν τόσο στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και στη διατήρηση της αυθεντικότητας και του φυσικού πλούτου.

'Ανδρος: Μοναδικός προορισμός που ταυτίζεται με την αναζωογόνηση

«Παρά την οριακή μείωση της τάξης του 1,9% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά η τουριστική κίνηση του Ιουνίου διαμορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα σημειώνοντας μάλιστα τη δεύτερη μεγαλύτερη επίδοση της τελευταίας οκταετίας» αναφέρει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού 'Ανδρου Νίκος Μουστάκας.

Ο ίδιος τονίζει ότι ο προορισμός διαθέτει τις "πρώτες ύλες" για να προσελκύει επισκέπτες πέραν του Ιουλίου και Αυγούστου. Συγκεκριμένα, το πλήθος των γραφικών οικισμών που μπορεί να επισκεφθεί ο ταξιδιώτης σε συνδυασμό με τα εξαιρετικά μουσεία και τα γραφικά σοκάκια που "παντρεύουν" τις Κυκλάδες με τα νεοκλασικό στοιχείο διαμορφώνουν ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό. Η αρμονική συνύπαρξη αντιθέσεων διαχέεται σε κάθε πτυχή του προορισμού με τις δεκάδες παρθένες παραλίες του νησιού να εναλλάσσονται με την άγρια φυσική ομορφιά, την πυκνή βλάστηση και τους εντυπωσιακούς καταρράκτες.

«Μόλις δύο ώρες από την Ραφήνα, η 'Ανδρος με την εξαιρετική φιλοξενία της, την ξεχωριστή τοπική κουζίνα και τις τουριστικές υπηρεσίες να διατηρούνται σε λογικές τιμές, είναι ένας μοναδικός προορισμός που ταυτίζεται με την αναζωογόνηση» αναφέρει ο κ. Μουστάκας

Λειψοί: Πόλος έλξης για "ψηφιακούς νομάδες"

«Η αρχή της σεζόν βρίσκει τους Λειψούς με τουριστικές ροές αυξημένες κατά 9% συνολικά για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο σε σύγκριση με την περυσινή χρονιά, παρά τα σκαμπανεβάσματα που διαπιστώνουμε σε όλη την Ελλάδα» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος.

Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τον κ. Μάγγο, οι Λειψοί έχουν "χτίσει" την δική τους ταυτότητα που κάθε χρόνο γνωρίζει μεγαλύτερη ανταπόκριση από το ταξιδιωτικό κοινό της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το "κομφετί του Αιγαίου" όπως αποκαλεί τον προορισμό η Le Figaro, εντυπωσιάζει με τα δεκάδες νησάκια, τις εξωτικές ακτές, τα διάφανα νερά, τις φυσικές "πισίνες", το υπέροχο γραφικό χωριό, τις τοπικές νοστιμιές, τον τοπικό οίνο, τα μοναδικά τυριά και το αγνό μέλι, τις δραστηριότητες στη φύση, τις μοναδικές εκκλησίες και τις παραδόσεις.

«Η τοπική κοινωνία και η Δημοτική αρχή μαζί, συνεχίζουμε να λαμβάνουμε πρωτοποριακά δραστικά μέτρα ώστε το φυσικό περιβάλλον να παραμένει άθικτο δημιουργώντας μια μοναδική πολυτέλεια, να μπορούν οι επισκέπτες μας να απολαμβάνουν μέσα σε ένα εξωτικό μυθικό κόσμο, καλαίσθητες, ποιοτικές και μοντέρνες τουριστικές υπηρεσίες χωρίς όμως να είναι υπερτιμημένες. Οι Λειψοί δεν είναι μόνο ένα μέρος για διακοπές αλλά μια στάση ζωής που παίρνει μαζί του ο κάθε ταξιδιώτης φεύγοντας, ώστε να επιστρέψει πάλι πολύ σύντομα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως τα τελευταία χρόνια το νησί έχει αναδειχθεί σε πόλο έλξης για "ψηφιακούς νομάδες" που επιλέγουν τους Λειψούς στην καθημερινότητα τους» υπογραμμίζει ο κ. Μάγγος.

Νάξος: Ένας γαλάζιος επίγειος παράδεισος

«Οι αντιξοότητες που αντιμετώπισαν οι Κυκλάδες κατά τους πρώτους μήνες της φετινής χρονιάς αποτυπώθηκαν μέσα από την επιβράδυνση της τουριστικής κίνησης. Ωστόσο η δυναμική που εμφανίζει η Νάξος είναι μεγάλη για τον Ιούνιο με πάνω από 117.000 αεροπορικές και ακτοπλοϊκές αφίξεις, αθροιστικά» επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Βαγγέλης Κατσαράς.

Πρόκειται, όπως ο ίδιος αναφέρει, για το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων με αναρίθμητες εναλλακτικές επιλογές στον τρόπο διακοπών είτε μιλάμε για οικογένειες, ζευγάρια, παρέες, solo travelers και φίλους των activities. «Το νησί του Διονύσου και της Αριάδνης είναι πόλος έλξης για όσους θέλουν να μυηθούν στην αρχαία ιστορία και μυθολογία, να περιηγηθούν σε μεσαιωνικές γωνιές, να απολαύσουν τα φημισμένα τοπικά προϊόντα και τη ναξιώτικη γαστρονομία, να αφεθούν σε χρυσαφί αμμουδιές και να επιλέξουν ανάμεσα σε καταδύσεις, ιστιοσανίδα, kitesurf, ποδηλασία, πεζοπορία και island hopping στις πανέμορφες Μικρές Κυκλάδες για κάτι διαφορετικό», εξηγεί ο κ. Κατσαράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

