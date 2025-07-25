Το εγκαταλελειμμένο νησί Ποβέλια, στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας — γνωστό ως τόπος μαζικών ταφών πανώλης και πρώην άσυλο ψυχικά ασθενών — ετοιμάζεται να αποκτήσει μια πιο ευχάριστη ταυτότητα.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του CNN, την 1η Αυγούστου, μια ομάδα Βενετσιάνων αναλαμβάνει επίσημα τη διαχείριση του — κατά πολλούς στοιχειωμένου — νησιού, με 99ετή μίσθωση από το ιταλικό κράτος, με στόχο να το μετατρέψουν σε ένα αστικό πάρκο, προσβάσιμο αποκλειστικά στους κατοίκους της Βενετίας.

Οι ντόπιοι έδωσαν σκληρή μάχη απέναντι σε κατασκευαστές ακινήτων για να διασφαλίσουν ότι η Ποβέλια θα παραμείνει δημόσιο αγαθό.

Το 2014, το νησί, έκτασης περίπου 7,5 εκταρίων (18,5 στρεμμάτων), τοποθετήθηκε σε λίστα προς δημοπρασία από την Υπηρεσία Δημόσιας Περιουσίας της Ιταλίας. Η τοποθεσία του — ήσυχη αλλά και μόλις 5 χλμ. από την Πλατεία του Αγίου Μάρκου — προσέλκυσε επενδυτές.

Διάφορα επενδυτικά σχήματα προσπάθησαν να το αποκτήσουν, μεταξύ αυτών και ένα υπό τον σημερινό δήμαρχο της Βενετίας, Λουίτζι Μπρουνιάρο, που συγκέντρωσε 513.000 ευρώ, χωρίς όμως να λάβει την απαραίτητη έγκριση του κράτους.

Αντιδρώντας στην προοπτική ιδιωτικοποίησης, η Πατρίτσια Βεκλάνι ίδρυσε την ομάδα «Poveglia per Tutti» (Ποβέλια για Όλους), με στόχο να σώσει το νησί αλλά και άλλα παρόμοια, που βρίσκονται σε λίστα εκποίησης.

Η ομάδα, η οποία αριθμεί πάνω από 4.500 μέλη, συγκέντρωσε 460.000 ευρώ και εξασφάλισε τη μίσθωση.

«Δεν ήταν μόνο αγανάκτηση. Ήταν ψυχολογικά τραυματικό να συνειδητοποιήσεις ότι η πόλη μπορεί να διασπαστεί και να πωληθεί στον πλειοδότη, χωρίς αρχική τιμή, χωρίς καν σχέδιο. Είναι σαν να αποφάσιζε η Ρώμη να πουλήσει το Σιντριβάνι Τρέβι. Η Βενετία και η Λιμνοθάλασσά της είναι ένα, αδιαίρετο», δήλωσε η Βεκλάνι σε δημόσιο φόρουμ πριν ανακοινωθεί ο νικητής της μίσθωσης.

Μιλώντας στο CNN, πρόσθεσε ότι η κίνηση αυτή είναι μια μικρή νίκη ενάντια στον υπερτουρισμό, ο οποίος εδώ και χρόνια απειλεί τη Βενετία.

Περίπου 30 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο την πόλη, ενώ οι κάτοικοί της έχουν μειωθεί σε λιγότερους από 50.000, παρά τις προσπάθειες των αρχών να ελέγξουν τον όγκο των επισκεπτών — όπως με την απαγόρευση κρουαζιερόπλοιων το 2021 και την επιβολή εισιτηρίου 5 ευρώ για ημερήσιους επισκέπτες το 2024.

«Το νησί δεν θα γινόταν ποτέ τόσο δημοφιλές όσο άλλα μέρη», δήλωσε η Βεκλάνι, «αλλά η διατήρηση αυτού του μικρού χώρου αποκλειστικά για τους Βενετσιάνους είναι μια νίκη».

Σήμερα στο νησί απομένει ένα πυκνό δάσος, ένα στρατιωτικό οχυρό, 15 ερειπωμένα κτίρια νοσοκομείου και μια αξιοσημείωτη αποικία... κουνελιών, όπως αναφέρει η ομάδα.

Η ζοφερή ιστορία της Ποβέλια ξεκινά τον 18ο αιώνα, όταν το νησί χρησιμοποιήθηκε ως απομόνωση για τα θύματα της βουβωνικής πανώλης, η οποία έφτασε στη Βενετία μέσω ψύλλων από εμπορικά πλοία.

Αρχικά κατοικούμενο από ψαράδες και αγρότες, το νησί είχε ιδρυθεί ως ρωμαϊκή στρατιωτική βάση το 421 μ.Χ. Με την εξάπλωση της πανώλης, οι αγροικίες και τα στρατιωτικά κτίρια μετατράπηκαν σε θαλάμους ασθενών, όπου οι νοσούντες υποβάλλονταν σε πρωτόγονες θεραπείες όπως η αφαίμαξη.

Οι νεκροί θάβονταν σε μαζικούς τάφους. Βενετοί ιστορικοί εκτιμούν ότι πάνω από 160.000 άνθρωποι τάφηκαν στην Ποβέλια από τον 18ο έως τον 19ο αιώνα.

Τον 19ο αιώνα, το νησί μετατράπηκε σε άσυλο για ψυχικά ασθενείς, οι οποίοι συχνά αλυσοδένονταν ή υποβάλλονταν σε πειραματικές θεραπείες. Το άσυλο έκλεισε το 1968 και το νησί παραμένει ακατοίκητο έκτοτε.

Η μακάβρια ιστορία της Ποβέλια γέννησε θρύλους περί στοιχειώματος. Κυνηγοί φαντασμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής τηλεοπτικής εκπομπής «Ghost Adventures», επισκέφθηκαν το νησί, ενισχύοντας τους μύθους.

«Το νησί έγινε διάσημο από ξένους που ήθελαν απλώς να το εκμεταλλευτούν», δήλωσε ο Μάσιμο Πέρα, υποστηρικτής της ομάδας.

«Οι μνήμες από το νησί είναι γεμάτες πόνο, αλλά θα το μεταμορφώσουμε σε έναν χώρο χαράς».

Η ανακαίνιση του νησιού — το οποίο δεν διαθέτει ηλεκτρικό ρεύμα ούτε τρεχούμενο νερό — θα καθοδηγείται από το ερευνητικό εργαστήριο APsyM του Πανεπιστημίου της Βερόνα και του Τμήματος Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.