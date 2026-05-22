Στη Σέριφο υπηρετούν γιατροί που κρατούν όρθια την υγεία του νησιού

Το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της Σερίφου, είναι ίσως το πιο καλά οργανωμένο ιατρείο στις Κυκλάδες. Την προσπάθεια ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια ο Γενικός Οικογενειακός Γιατρός Θανάσης Κοντάρης, ο οποίος πλέον ζει και εργάζεται στην Κύπρο.

Σήμερα στο Ιατρείο της Σερίφου υπηρετούν ένας παιδίατρος και 3 αγροτικοί γιατροί. Ο Χρήστος Παβέλης, διευθυντής Παιδιατρικής στο Νοσοκομείο Πρέβεζας μαζί με τη μαία σύζυγό του, μετακινήθηκαν στο νησί πριν από 3 χρόνια.

Η 26χρονη Κατερίνα Βαλσαμίδη, υπηρετεί στο Ιατρείο της Σερίφου από τον Φεβρουάριο του 2025, ο Νίκος Δημητριάδης κατάγεται από τα Γιαννιτσά, ενώ η Ευτυχία Χατζηγρίβα, από τη Λάρισα, ήθελε να ζήσει, όπως λέει, την εμπειρία της πρωτοβάθμιας περίθαλψης σ’ ένα μικρό νησί.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» επισκέφτηκε το Ιατρείο και μίλησε με το προσωπικό.

Πηγή: skai.gr

