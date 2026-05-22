Χωρίς μόνιμο παιδίατρο η Κύθνος και οι οικογένειες αγωνιούν – Τα κίνητρα που ίσως δώσουν λύση

Η έλλειψη παιδιάτρου στην Κύθνο ταλαιπωρεί τους κατοίκους, καθώς το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο δεν διαθέτει μόνιμο ιατρό αυτής της ειδικότητας.
Η κάλυψη των αναγκών γίνεται αποσπασματικά από επισκέψεις ιδιωτών παιδιάτρων, ενώ τα σοβαρά περιστατικά διακομίζονται στην Αττική. Για να λύσει το πρόβλημα, ο Δήμος Κύθνου προσφέρει έξτρα μηνιαίο επίδομα 1.000 ευρώ ως κίνητρο για την προσέλκυση μόνιμου παιδιάτρου.
Τι είπαν στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» οι γονείς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και ο Δήμος Κύθνου για τα κίνητρα που θα δώσουν λύση.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.