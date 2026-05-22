Χωρίς μόνιμο παιδίατρο η Κύθνος και οι οικογένειες αγωνιούν – Τα κίνητρα που ίσως δώσουν λύση

Η έλλειψη παιδιάτρου στην Κύθνο ταλαιπωρεί τους κατοίκους, καθώς το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο δεν διαθέτει μόνιμο ιατρό αυτής της ειδικότητας.

Η κάλυψη των αναγκών γίνεται αποσπασματικά από επισκέψεις ιδιωτών παιδιάτρων, ενώ τα σοβαρά περιστατικά διακομίζονται στην Αττική. Για να λύσει το πρόβλημα, ο Δήμος Κύθνου προσφέρει έξτρα μηνιαίο επίδομα 1.000 ευρώ ως κίνητρο για την προσέλκυση μόνιμου παιδιάτρου.

Τι είπαν στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» οι γονείς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και ο Δήμος Κύθνου για τα κίνητρα που θα δώσουν λύση.

Πηγή: skai.gr

